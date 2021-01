Servidores são capacitados para uso da nova tecnologia educacional

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) conclui, nesta semana (25 a 29.01), o curso de Formação em Tecnologia Educacional para servidores que trabalham na sede. São cerca de 250 participantes – distribuídos em turmas pequenas – numa formação de quatro horas cada. Com isso, os servidores tiveram uma noção de como será o uso de tecnologia nas aulas online para atender aos professores que chegam com dúvidas nas unidades escolares.

O foco da formação, realizada pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da Seduc, foi a apresentação do Google For Education, que reúne aplicativos como o Google Classroom, a nova ferramenta para as aulas remotas na rede estadual de ensino. Com isso, os servidores puderam conhecer todas as funcionalidades da plataforma.

Segundo o coordenador do curso, Edevamilton de Lima Oliveira, a formação pretende fazer com que professores compreendam a necessidade do uso de alguns caminhos possíveis que poderão ser adotados e obter êxito na mediação e aprendizagem dos alunos.

Edevamilton lembra que o foco da formação é dar a possibilidade aos participantes de compreender o fenômeno e a necessidade das tecnologias digitais de aprendizagem. “Seja ela em plataforma digital, na nuvem ou mesmo usando as tecnologias não digitais as quais os profissionais da educação conhecem muito bem”, frisa.

Ambiente de Aprendizagem

A ideia é que o curso possa colaborar com os profissionais que atendem na sede da Seduc como também possa respaldar os professores em sala de aula.

“Sem falar que trabalhamos durante a formação com o Google Classroom. Tudo isso voltado para o Ambiente Virtual de Aprendizado, o AVA, e também um processo de transição da plataforma Teams que será substituída pelo Google For Education. O conhecimento das duas plataformas vai potencializar a comunicação web que se torna mais fácil e dinâmica quando se tem mais recursos”, frisa.

Videoaulas

Durante a formação, o professor Jorcy Ponce da Silva, do NTE, abordou a produção de videoaulas, um dos obstáculos apontados pelos professores para as aulas online.

Apesar de exigir qualidade, os professores podem produzir suas videoaulas com um celular e o microfone do aparelho para que o áudio não fique baixo. É preciso também trabalhar a iluminação. “Não é necessário ter um estúdio em casa. Usar a criatividade também conta”, frisa.

Jorcy ressalta que, durante a pandemia, a produção desse material se tornou importante porque nem sempre o professor pode estar presente com o aluno e este nem sempre pode assistir a aula naquele momento.

“Com a videoaula disponível na internet, o professor estará em mais locais que ele não pode estar presencialmente. Com isso, o aluno pode ver e rever quantas vezes quiser aquele conteúdo para aprofundar o conhecimento”, salienta.

Participaram também como formadores, Jéssica Carvalho e Maike Zaniolo.