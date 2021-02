Servidores são homenageados por serviços prestados à população

Sete servidores dos Sistemas Penitenciário e Socioeducativo foram homenageados, na tarde desta quarta-feira (10.02), com certificado de Honra ao Mérito, por completarem 25 anos de prestação de serviço público. A homenagem foi entregue em nome do governador Mauro Mendes, maior autoridade do Estado, em reconhecimento a atividade laboral desenvolvida.

A solenidade foi realizada na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e foi promovida pela Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança da Superintendência de Gestão de Pessoas (COADSS). Além do certificado, cada servidor recebeu também um botton personalizado com o brasão de Mato Grosso.

“Este ato é uma forma de agradecer por todo o empenho e reconhecer o trabalho desenvolvido por esses servidores ao longo de 25 anos”, enfatizou a coordenadora em exercício da Coadss, Vanessa Martins Galhardo Lopes.

Um dos servidores do Sistema Penitenciário que foi homenageado, o policial penal Abel Fraga de Oliveira, lembrou das dificuldades na caminhada profissional.

“Estou muito emocionado com este reconhecimento. Vivenciei tempos difíceis na profissão, entre eles, o atraso de salários. Muitos colegas ficaram pelo caminho, mas se estou aqui foi porque persisti”, enfatizou.

Já a servidora do Sistema Socioeducativo, Mariana de Oliveira Camargo, dedicou o reconhecimento à mãe, que foi sua maior incentivadora.

“Chegar até aqui não foi fácil. Muitos acham que por sermos servidores públicos é mais tranquilo, mas só nós sabemos que não é. Eu estudei bastante e estou aqui graças à minha mãe que sempre me incentivou a buscar conhecimento. Então, esta homenagem eu dedico a todos os meus colegas e a minha mãe”, frisou.

Além de Abel e Mariana, foram homenageados também Adenil Maria de Souza, Alvarinda Costa Rodrigues, Carmelita Ferreira da Silva Araújo, Cintia Nara Selhorst Barbosa e Edson Pereira da Cruz.

Participaram da solenidade, o secretário adjunto de Administração Sistêmica da Sesp, Lodir Manoel Heitor, o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Gonçalves, e o superintendente do Sistema Socioeducativo, Iberê Ferreira da Silva Junior.