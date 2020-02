SES aplica prova do Processo Seletivo para Programas de Residência Médica

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, realizou nesta quinta-feira (06.02) a aplicação das provas do Processo Seletivo Unificado para preenchimento de vagas dos Programas de Residência Médica do Estado, de acordo com o edital N°007/GBSES/2019.

Ao todo, foram registradas 92 inscrições, sendo que 45 candidatos compareceram ao local de prova no dia e horário especificados. Mais de 20 trabalhadores da Saúde também estiveram envolvidos no trabalho de aplicação da avaliação.

Os Programas de Residência Médica são ofertados pela SES e executados no Hospital Metropolitano, Hospital Regional de Cáceres e CIAPS Adauto Botelho. No total, há sete vagas disponíveis nas seguintes especialidades: Cirurgia Básica (2), Ortopedia (2), Pediatria (2) e Psiquiatria (1).

“A Escola de Saúde Pública assume a gestão dos Programas de Residência nas unidades de Saúde do Estado e, há três anos, realiza o Processo Seletivo Unificado. Todo o trabalho foi realizado pelos técnicos da Escola, com o amparo de técnicos das unidades hospitalares. Essa edição do Processo ocorreu de forma tranquila, com êxito e sem intercorrências”, avaliou a diretora da Escola de Saúde Pública, Silvia Tomaz.

Os candidatos poderão acompanhar o resultado da classificação para a segunda etapa do Processo Seletivo, previsto para o dia 13 de fevereiro, e a publicação do resultado final – após a análise de currículo -, no dia 21 de fevereiro, pelo portal da SES (http://www.saude.mt.gov.br/).