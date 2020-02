SES cria Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública

O Governo do Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), oficializa a criação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-nCoV) durante reunião estratégica prevista para essa quinta-feira (12.02), às 14h, no auditório Garcia Neto, do Palácio Paiaguás.

Com o objetivo de apresentar a dinâmica do COE de Mato Grosso – comissão pensada para atuar na contenção e prevenção do novo Coronavírus -, a oportunidade também reunirá os diretores dos 11 Hospitais Regionais e profissionais técnicos de todo o Estado.

“Mesmo sem casos confirmados no Brasil, o Governo do Estado trabalha na estruturação de um fluxo de atendimento em Mato Grosso e no esclarecimento da população quanto às informações relevantes sobre o vírus. Estamos capacitando os profissionais da Rede de Assistência e seguindo as orientações do Ministério da Saúde”, explicou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Além das unidades ligadas à SES, foram convidados para a reunião representantes do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems), Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM), Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), Ministério Público Estadual (MPE), Conselho Regional de Medicina (CRM), Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso (SINDESSMAT), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteira (Anvisa-PAF) e da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.

Ações internas

Diante das orientações do Ministério da Saúde, a SES priorizou ações internas ligadas ao novo Coronavírus e a construção do Plano de Contingência do Estado. Na tarde da última segunda-feira (10.02), a equipe da Vigilância Estadual esteve em web reunião com representantes das 16 regionais mato-grossenses de saúde; a conferência teve o objetivo de alinhar informações e práticas clínicas relacionadas ao vírus.

Às 14h desta quinta-feira (13.02), o Telessaúde de Mato Grosso também exibirá uma web aula sobre o tema Coronavírus. O módulo é voltado para os profissionais da saúde dos 141 municípios do Estado, mas também poderá ser acessado pelo público em geral. Os interessados poderão acessar este link 15 minutos antes do início da transmissão e se inscreverem gratuitamente.