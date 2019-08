SES divulga gabarito preliminar de processo seletivo de Hospital Regional

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) publicou, na edição do Diário Oficial que circulou na segunda-feira (12.08), o gabarito preliminar das provas do processo seletivo, que visa à contratação emergencial de 215 profissionais para o Hospital Regional de Alta Floresta.

A realização das provas ocorreu em duas etapas. No dia 04 de agosto, foram aplicadas as provas para cargos de enfermeiro, enfermeiro auditor, médico auditor e maqueiro. Já na segunda etapa, realizada no último domingo (11.08), foram aplicadas as provas para os cargos de administrador, analista de TI e suporte de rede, assistente social, auxiliar de farmácia, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, técnico de laboratório, técnico em segurança do trabalho e técnico em enfermagem.

De acordo com informações da Secretaria Adjunta de Administração, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, o processo teve um total de 417 inscritos, sendo que 370 realizaram a prova. Além disso, 45 não compareceram ao seletivo.

Ainda de acordo com cronograma do edital, o gabarito definitivo e a lista com os nomes dos candidatos classificados para análise curricular será publicado no dia 16 de agosto. A publicação e homologação do resultado final será no dia 23 de agosto.

Serviços

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, localizado na Rua Ulisses Guimarães, n° 80, Setor D, das 8h às 17h em dias úteis ou pelo fone (66) 3521-2772. O edital completo do processo seletivo pode ser acessado na íntegra, por meio do arquivo abaixo.