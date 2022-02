SES divulga resultado preliminar de Processo Seletivo para unidades hospitalares

Pensando no bem-estar e na saúde mental dos servidores, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGP), instituiu a Gerência de Saúde e Segurança (GESS) para dar continuidade às ações orientativas, educativas, bem como, atendimento psicossocial aos profissionais da Segurança Pública.

A coordenadora de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança da Superintendência da Gestão de Pessoas da Sesp, Mônica Rodrigues de Sousa, explica que a GESS é composta por profissionais de psicologia, assistentes sociais, enfermeiro e assistente administrativo.

Ela ressalta que é disponível atendimento psicológico aos servidores da pasta, sistema penitenciário, socioeducativo, da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Fundação Nova Chance (Funac) e Corpo de Bombeiros.

Mônica aponta que o Governo de Mato Grosso instituiu em 2013 a Política de Saúde e Segurança no Trabalho visando reduzir e/ou eliminar os riscos aos quais os servidores possam estar expostos quando da realização das suas atividades.

A coordenadora destaca que a Sesp vem desenvolvendo ações voltadas a saúde do servidor em consonância a Política Estadual de Saúde e Segurança e ao Programa Nacional de Qualidade de Vida dos Servidores da Segurança Pública que integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) do Ministério da Justiça.

“Tanto é que hoje nós temos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública que regulamenta o incentivo financeiro das ações do Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, na ordem de R$ 7 milhões, que compreende a promoção de ações de valorização e melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, nas áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e segurança do trabalho, e de valorização profissional”, afirma.

Os recursos estão sendo empregados em projetos, atividades e ações de pesquisas, diagnósticos, estudos, capacitações, serviços, campanhas, materiais educativos, aquisições de bens, insumos, bem como criação, estruturação, implementação e aperfeiçoamento de unidades, centros ou núcleos.

“Dessa política nacional de valorização profissional, vamos começar a executar o Projeto de Atenção à Saúde Mental, que contempla todas as forças de segurança, como a contratação de serviços psiquiátricos, já em licitação, serviços de psicologia e reestruturar todas as salas de atendimento e academias de musculação das unidades. São conjunto de ações que não são somente o atendimento psicológico, mas para formação e valorização profissional, um trabalho conjunto cuidando da saúde mental e física também”, completa.

Atendimento

Para receber qualquer tipo de atendimento, a gerente de Saúde e Segurança, Chisley Lima da Silva Gimenes orienta que os servidores podem solicitar por meio de encaminhamento de seus supervisores, contato via e-mail gess@sesp.mt.gov.br ou pelos telefones: (65) 3613-5545 – (65) 9 9989-8578.

Além dos atendimentos individuais também são ofertados atendimentos em grupos, com rodas de conversas online e presencial como instrumento de apoio aos servidores.

“A GESS busca sistematicamente divulgar suas ações através da elaboração de informativos que são enviados via e-mail, rede social no Instagram, lista de transmissão via WhatsApp para os números de telefone funcionais das unidades, com temáticas na maioria das vezes voltadas para a saúde mental e ao autocuidado do servidor”.