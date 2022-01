SES notifica órgãos de controle sobre suspensão do atendimento de novos pacientes no Pronto Socorro de Cuiabá

Quatros escolas estaduais do município de Guarantã do Norte vão receber recursos para a realização de obras de reforma e ampliação. Os termos de convênio foram assinados, nesta quarta-feira (12.01), pelo secretário de Educação, Alan Porto, e pelo prefeito do município, Érico Gonçalves, na sede na Secretaria Estadual de Educação (Seduc), em Cuiabá.

“Vamos deixar todas as unidades reformadas, salas de aula bem iluminadas, climatizadas, enfim, uma reforma geral. Eu tenho certeza que com estas obras quem ganha com isso são os nossos profissionais da Educação, nossos estudantes e toda a comunidade escolar. A efetivação dos convênios é uma demonstração de que o governador Mauro Mendes vem cumprindo com o planejamento pensado para a área da educação”, afirmou o secretário de Educação, Alan Porto.

Serão beneficiadas a Escola Estadual Guarantã (reforma e ampliação), Escola Estadual Irany Jaime Farina (reforma e ampliação), Escola Estadual Albert Einstein (reforma), e Escola Estadual Kreen Akarore (reforma). Ao todo serão investidos R$ 11,880 milhões com recursos do Programa Mais MT.

“Com certeza vai beneficiar toda a população dando qualidade de vida, qualidade de educação aos alunos. São quase R$ 12 milhões em investimentos – um valor que nunca tínhamos recebido de nenhuma gestão na história do município”, destacou o prefeito de Guarantã, Érico Gonçalves.

Guarantã tem cerca de 40 mil habitantes e faz parte da lista dos 48 municípios contemplados com a destinação dos recursos do Governo do Estado, no valor de R$ 251 milhões, para a modernização da infraestrutura escolar, após assinatura de 80 convênios realizada no mês passado, no Palácio Paiaguás, e que contou com a presença de prefeitos de várias regiões do Estado. Os recursos também vão auxiliar na construção de quadras poliesportivas e adequação de banheiros.