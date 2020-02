Sesp arrecada mais de R$ 1 milhão em leilão de bens apreendidos do tráfico

Thiago Silva e equipe durante visita no Cefapro – Roo

Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) promoveu mais uma revitalização de espaços públicos, com o trabalho realizado em parceria com os reeducandos da Penitenciária Mata Grande em favor da população de Rondonópolis. A ação desta semana foi no Centro de Formação e Atualização dos Professores (Cefapro), entidade de importância para a educação no estado.

O trabalho no Cefapro teve pintura, limpeza do mato, instalação elétrica, troca de tomadas, limpeza de calha e montagem de móveis. Segundo o deputado Thiago essa parceria tem feito a diferença no município.

“Temos que elogiar o trabalho feito em parceria com os reeducandos e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, pois tem dado condições de uso para entidades públicas, como o Cefapro que é tão importante para a qualificação dos nossos professores”, disse o deputado Thiago Silva.

Idealizado pelo deputado Thiago, o projeto já foi realizado em outros pontos da cidade, como no bairro Carlos Bezerra, Mathias Neves, Escola Estadual Silvestre, Escola Antônio Balbino, Base da Polícia na Vila Operária e também no Luz D’yara.