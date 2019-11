Sesp cumpre 12 mandados de busca e apreensão e apreende 99 veículos em operação

Ação visa o enfrentamento de crimes de homicídio, contra o patrimônio e crimes ambientais

Letícia Corrêa | Sesp-MT

Durante a segunda fase da Operação Gold and Earth da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) foram efetuados o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e até o momento tiveram 99 veículos apreendidos. A operação está em curso na Região Integrada de Segurança de Juína (Risp 8), especificamente nos distritos de Conselvan em Aripuanã, Juara e nos distritos de Guatá, Guariba e Taquaruçu do Norte, em Colniza.

Até o momento foi efetuada uma prisão por mandado e foram apreendidas seis armas de fogo, documentos, computadores, tablets, aparelhos de telefone celular, pen drives e HDs externos. Também foi recuperado um veículo.

A operação conta com efetivos da Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC-MT). Mais tarde, chegarão ao local efetivos da Perícia e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e também com parceria Ministério Público nas investigações.

A ação tem como objetivo intensificar as ações de segurança pública na região, visando o enfrentamento de crimes de homicídio, contra o patrimônio e crimes ambientais, com foco na redução dos índices criminais e diversas naturezas, proporcionando a devida sensação de segurança na população local.

“Também temos o objetivo de colher elementos de informações sobre comércio, compra, extração e venda de madeira”, afirma o delegado regional de Juína, Carlos Francisco de Moraes.

Segundo o comandante da operação, tenente-coronel PM Wendel Soares Sodré, a avaliação da operação até o momento é positiva. “O Estado se fez presente. Podemos mostrar para a população local que podem contar com as forças de segurança”.

Com base nas análises de dados mensais no Painel de Monitoramento da Sesp, no comparativo entre os anos de 2018 e 2019, ficou evidente a necessidade de controle dos índices criminais na região. A operação ainda terá duas fases no mês de novembro.

(Sob supervisão de Débora Siqueira)