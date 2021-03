Sesp lança operação para intensificar atuação das forças de segurança em rodovias da região Sul de MT

Policiais do 9º BPM prenderam na terça-feira (09.03), quatro homens no bairro Lagoa Azul , em Cuiabá. Na ação, foram tiradas de circulação 468 tabletes fechados de maconha e 51 tabletes abertos da mesma droga.

Equipes do Grupo de Apoio (GAp) já vinham monitorando os suspeitos devido a denúncias que estariam vendendo droga na região. A informação descrevia a identidade dos suspeitos e qual seria a casa usada para armazenar o entorpecente, além de um terreno atrás de uma quitinete.

Em diligência pela área, os policiais perceberam os suspeitos saindo de uma área de mata e correram para dentro da casa denunciada, onde foram rendidos. Foi montado um cerco na residência e iniciado o procedimento de vistoria e encontrado dentro de uma máquina de lavar roupas um pedaço de maconha.

Os policiais iniciaram uma varredura no matagal de onde os suspeitos tinham saído e encontraram várias sacolas com os tabletes de maconha, 412 quilos. Os suspeitos e a droga foram encaminhados à Central de Flagrante.

