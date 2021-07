Sesp-MT participa de implementação de programa de proteção aos defensores de Direitos Humanos

Importante para interligar o eixo Norte-Sul de Mato Grosso, a MT-010 terá uma extensão de quase 100 quilômetros pavimentados, no trecho entre os municípios de Ipiranga do Norte e Tabaporã.

Os usuários da rodovia já comemoraram a assinatura da ordem de serviço para o início da obra, feito governador Mauro Mendes nesta quarta-feira (14.07).

O motorista Joelson Brasiliano Joaquim celebrou a assinatura e afirmou que a obra vai melhorar a trafegabilidade principalmente para pessoas como ele, que transitam com frequência pela rodovia.

“É ótimo. Muito bom para nós motoristas. A gente sofre muito com poeira, com estragos no caminhão, desgasta pneus, a poeira entra na lona de freio e desgasta também. O asfalto aqui vai ser muito bom para nós. Vamos ter economia. A melhor coisa que o Governo está fazendo é esse asfalto aqui para essa região, porque vai ficar muito melhor para nós”, afirmou Joelson.

Caminhoneiro há 30 anos, João Vieira vê no início das obras a realização de um sonho. “Vai melhorar muito. Porque quando chove, fica com muito buraco e na seca tem muita trepidação. Vai ser bom demais com o asfalto, vai dar para trafegar mais rápido, ganhar tempo”, disse.

Assinada pelo governador Mauro Mendes, a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação vai atender a um pedido de décadas da região e um sonho antigo dos moradores. O investimento para a execução das obras será de R$ 93,5 milhões.

Segundo o governador, a emissão dessa ordem de serviço é reflexo do trabalho realizado logo no início desta gestão, que possibilitou com que o Estado reequilibrasse as contas públicas e pudesse, neste momento, realizar investimentos em infraestrutura para atender a todas as regiões de Mato Grosso.

“Em janeiro de 2019 tínhamos em Mato Grosso quase 500 obras paralisadas em diversas áreas fora os convênios com os prefeitos que foram assinados e que o Governo não repassou os recursos para execução das obras. Naquele momento tínhamos um Estado que devia para Deus e todo mundo. Devíamos R$ 3,6 bilhões e, diante de tanta dificuldade, tivemos que tomar medidas amargas para que pudéssemos recuperar o Estado”, lembrou o governador.

E a recuperação econômica do Governo do Estado já é realidade, pois Mato Grosso possui recursos financeiros em caixa não apenas para dar andamento as obras já em execução, como também para investir em novas obras que ainda serão lançadas, segundo Mendes.

“Digo isso com tranquilidade, pois nossa administração tem algumas características. Uma delas é que nós não damos ordem de serviço e não fazemos nenhum compromisso se não tivermos 100% de certeza que temos o dinheiro para fazer. Neste momento estamos tocando centenas de obras em todas as áreas. Fazer estrada é muito importante, mas temos que fazer escolas, construir hospitais, reformar estruturas e cuidar de todas aquelas responsabilidades do Poder Público perante o cidadão”, afirmou Mauro Mendes.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, esclareceu que as obras de pavimentação são fundamentais em razão da importância que a MT-010 tem para o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso. Por isso, as obras serão realizadas em dois trechos da rodovia.

O primeiro deles vai do entroncamento da MT-242 até o entroncamento MT-222, em Ipiranga do Norte, com extensão de 48,1 quilômetros. Já o segundo trecho vai do entroncamento da MT-222 até o Distrito de Nova Fronteira, em Tabaporã, em uma extensão total de 50,3 quilômetros. O investimento realizado é de R$ 51,2 milhões e R$ 42,3 milhões, respectivamente.

“Foi o modo de agir do governo Mauro Mendes que mudou todo o modo de se trabalhar na Sinfra. Hoje temos credibilidade de pedirmos para as associações, consórcios intermunicipais e prefeituras os projetos de engenharia para interligar cidades, para possibilitar o escoamento da produção, atender o transporte intermunicipal, o transporte escolar, a saúde e o direito de ir e vir do cidadão. Hoje tenho orgulho de transformar Mato Grosso e estar aqui anunciando mais uma importante obra de infraestrutura”, disse o secretário.

Para o prefeito de Tabaporã, Sirineu Moleta, as ações que o Governo do Estado realiza no município em todas as áreas é a demonstração da correta aplicação dos recursos que são arrecadados, em especial, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Entre elas, o prefeito lembrou das obras das pontes sobre os Rios Batelão e Arinos IV, as obras de pavimentação da MT-220 e até as obras já concluídas de asfaltamento da MT-410.

“Pensar em infraestrutura é pensar nas pessoas, na saúde, na educação, no desenvolvimento da região. Esse Governo, junto com a Assembleia Legislativa e os prefeitos, pensou no ser humano. Esses investimentos do Estado vão nos permitir transitar dignamente, valorizar a nossa população, a saúde, educação e assim por diante. Quero agradecer por todos os recursos que o Governo nos deu em todas as áreas. O Governo nos escutou, ouviu nosso sofrimento. É um Governo que está fazendo a diferença no município”, garantiu o prefeito.

A espera da pavimentação há muitas décadas, o presidente da Associação da Rodovia MT-010, João Conzi, destacou que a obra é uma promessa antiga, que está se concretizando somente agora em razão do empenho do Estado. Para ele, o investimento do Governo é um reconhecimento da relevância da rodovia como uma das rotas prioritárias de acesso dos municípios da região do Médio-Norte até a BR-163, principal corredor logístico de Mato Grosso.

“Mauro Mendes é o primeiro governador que sentou conosco para discutir esse projeto desde o tempo que fundei essa associação. Nós acreditamos no progresso. Tem muita coisa para agregar na nossa região e eu não esperava que hoje já estivéssemos no ponto que estamos, com a emissão de ordem de serviço. Não imaginei que seria em tempo tão curto. Temos uma região rica de produção e de emprego. Invistam em nós que daremos um grande resultado para Mato Grosso”.

Também participaram do evento de assinatura da ordem de serviço a secretária de Estado de Assistência Social, Rosamaria Carvalho, os deputados estaduais Xuxu Dal Molin, Ondanir Bortolini, o Nininho, e Janaina Riva, além dos prefeitos de Nova Bandeirantes, César Périgo, de Juara, Carlos Sirena, e os vereadores de diversos municípios.