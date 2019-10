Sesp promove programação em alusão ao Outubro Rosa

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) desenvolve, no mês de outubro, uma programação para promover a conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. Por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas, a Sesp levará uma série de eventos e atividades às unidades que compõem as forças de segurança, até o dia 25 de outubro.

O primeiro evento alusivo ao Outubro Rosa foi realizado nesta quinta-feira (10.10), no auditório da diretoria do Sistema Socioeducativo. O encontro ocorreu das 9h às 16h e contou com oficina de maquiagem, oficina de aromaterapia (respiração reiki e aromas), massagem quick (para diminuir o estresse) e palestra com o tema “Uma década de combate ao câncer de mama”.

Na Sesp, além da foto oficial com todos vestidos de rosa, nesta sexta-feira (11.10), às 10h, haverá um culto ecumênico, na segunda-feira (21.10), às 14h, na sala multiuso. Na terça-feira (22.10) das 8h30 às 11h30 será realizada a massagem quick e no período da tarde, das 14h às 16h, a palestra “Uma década de combate ao câncer de mama”, também na sala multiuso.

Na quarta-feira (23.10) será ministrada a palestra “Prevenção ao câncer de mama e colo de útero”, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, às 14h. Na sexta-feira (25.10) será realizada a feira gastronômica e a massagem quick, a partir das 9h até as 16h, na Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (espaço próximo a copa).

Na quinta-feira (24.10) o evento será realizado no auditório da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a partir das 9h e contará com oficina de maquiagem, massagem quick, feira gastronômica e a palestra “Uma década de combate ao câncer de mama”, das 14h às 16h.

Prevenção

A campanha Outubro Rosa 2019, lançada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) e o Ministério da Saúde, reforça três pilares estratégicos no controle da doença: prevenção primária, detecção precoce e mamografia. A iniciativa foi criada para divulgação não apenas em outubro, mas ao longo do ano inteiro, porque o cuidado com as mamas deve ser uma preocupação permanente. O mote da campanha é “Cada corpo tem uma história. O cuidado com as mamas faz parte dela”.

Segundo o INCA, o câncer de mama é segundo tipo que mais acomete brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Para o Brasil, foram estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. A prática de atividade física e de alimentação saudável, com manutenção do peso corporal adequado, estão associadas a menor risco de desenvolver câncer de mama: cerca de 30% dos casos podem ser evitados quando são adotados esses hábitos. A amamentação também é considerada um fator protetor.

