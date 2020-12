Sessão extraordinária aprova Projetos de Lei e Mensagens do Executivo nesta terça

Câmara Municipal de Cuiabá

Os vereadores eleitos para a 20ª legislatura da Câmara de Cuiabá serão empossados no dia 1º de janeiro, durante cerimônia realizada no plenário da Casa de Leis. A solenidade acontecerá a partir das 15 horas sob o comando do parlamentar mais votado no pleito deste ano, conforme determina o Regimento Interno.

Logo após a posse, será realizada a eleição da Mesa Diretora, a qual definirá o novo presidente e demais cargos de direção do Legislativo Cuiabano. A votação será aberta, e também realizada no plenário do Parlamento Municipal.

Como informado anteriormente, foi liberado o credenciamento de apenas 20 profissionais da imprensa, tendo em vista as medidas de biossegurança emitidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O credenciamento foi feito via email, por ordem de envio, e foi ENCERRADO na tarde desta terça-feira, dia 29.

O prefeito eleito e seu vice serão empossado pela Mesa Diretora eleita, em cerimônia realizada na sede da Câmara de Cuiabá a partir das 19 horas. Diante disso, o credenciamento feito para acompanhar a posse dos vereadores, também será válido para a solenidade do chefe do Executivo Municipal.

Vale ressaltar que, os nomes registrados constarão na entrada do evento. Desta forma, só adentrarão ao local os jornalistas que estiverem credenciados. A entrada se dará pelo portão externo/lateral, o qual dá acesso direto ao plenário.

