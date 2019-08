Sessenta policiais participam do 7º Curso de Operações da Rotam

A aula inaugural do 7º Curso de ‘ Operações Rotam’ da Polícia Militar de Mato Grosso foi realizada na manhã desta sexta-feira (09.08), no auditório da Escola do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A capacitação é oferecida por meio da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da PM.

O curso tem três meses de duração e conta com a participação de 60 alunos-policiais, sendo 22, do Batalhão Rotam; 37, de unidades da Força Tática; e um militar de Mato Grosso do Sul. Abrindo a solenidade, o subchefe do Estado-Maior, coronel Delwison Sebastião Maia da Cruz, destacou que a instituição está sempre empenhada em oferecer cursos e capacitações para a tropa.

“O curso se faz necessário porque proporciona aos profissionais de segurança pública meios de preservação de integridade física, além de contribuir com qualidade dos serviços a sociedade” frisou.

Com 750 horas, a capacitação oferece aulas em tempo integral, com ensino teórico e prático, em diversos ambientes e situações. O comandante do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), tenente-coronel Cleverson Leite, explicou que o curso prepara os policiais para se tornarem multiplicadores dos conhecimentos do rádio patrulhamento tático.

“Esses policiais serão capacitados para repassar a doutrina Rotam em seus pólos pelo interior do Estado. É uma especialização para atendimento de ocorrência de média e alta complexidade”, contou Leite.

O comandante da Rotam no Estado de Goiás, tenente-coronel Benito Campos, palestrante do evento disse que a Rotam de Mato Grosso se destaca pelas operações incisivas contra o crime organizado.

“Eu agradeço ao convite para ministrar essa palestra, pois é uma oportunidade que temos de trocar conhecimentos e interagir. A Rotam do Estado de Mato Grosso é referência em ações incisivas contra a criminalidade”, pontuou.