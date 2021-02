Sessões ordinárias retornam nesta quinta de forma remota

Câmara Municipal de Cuiabá

O funcionalismo público será uma das bandeiras defendidas pelo vereador Paulo Henrique (PV) na Câmara de Cuiabá nesta nova legislatura. Servidor público municipal de carreira, o parlamentar garante que será a voz da categoria no Legislativo Cuiabano.





“O servidor público precisa ter um representante ativo no Parlamento, que entenda a sua realidade e defensa os seus direitos com responsabilidade e seriedade, e eu me comprometi a fazer essa linha de frente na Câmara e também junto ao Executivo”, enfatiza.





Fiscal há mais de 30 anos, Paulo Henrique já defendia a sua classe antes mesmo de se tornar parlamentar. Em 2019 liderou uma comissão de servidores que lutou pela fixação do teto remuneratório.





Como vereador, ele promete ouvir e defender as reivindicações de todas as categorias do funcionalismo público. “A nossa luta pelo servidor público é antiga, nós militamos nessa causa há muito tempo e agora como vereador que abranger o leque e me tornar o porta-voz dos servidores públicos de todas as categorias do município”, afirmou.





Paralelo a isso, o parlamentar ainda pretende fortalecer a relação da Câmara de Cuiabá com os bairros da Capital. “Vamos fazer a diferença na Câmara Municipal. A população poderá cobrar, meu gabinete estará aberto. Vamos para os bairros colher as reivindicações dos moradores e suas necessidades, queremos estreitar essa relação com a população e por isso não ficaremos apenas no gabinete, vamos para rua ver de perto a necessidade do cidadão. Estarei junto as secretarias de porte dos municípios para levar infraestrutura aos bairros cobrar através de indicações asfalto, calcadas, meios fios, limpeza dos bairros, cata-treco”, pontuou.





Paulo Henrique também promete não deixar de lado a sua atuação como fiscalizador.





Apesar de integrar a base governista no Parlamento Municipal, o vereador garante que não fará vista grossa no que tange a fiscalização.





“Vamos continuar fiscalizando a aplicação correta dos recursos. Essa é a função dos vereadores da câmara municipal e essa é a proposição do vereador Paulo Henrique com a população, em vista disso já determinei minha assessoria faça um pente fino no orçamento de 2021 para identificarmos os pontos de aplicação, cobrar e fiscalizar”, finalizou.





Kamila Arruda / Assessoria de Imprensa do Vereador Paulo Henrique