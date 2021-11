Setasc já realizou mais de 1,5 mil atendimentos na 3° Expedição Araguaia-Xingu

Mais de 1,5 mil atendimentos foram realizados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) nos cinco primeiros dias de realização da 3° Expedição Araguaia-Xingu. A equipe da Setasc esteve no mutirão realizado, entre os dias 18 a 24 de novembro, nos municípios de Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu e Santa Terezinha.

Foram atendidas mais de 700 pessoas em atendimentos como: cópias, fotos 3×4, plastificações e segunda via das Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito. O evento é promovido pela Justiça Comunitária e reúne parceiros do Poder Judiciário que prestaram serviços judiciais, de cidadania, saúde e educação ambiental.

O lavrador Pedro Wilson Neres da Silva, 59, morador da zona rural, Fazenda Lua de Prata, que fica há uns 42 km do município de Santa Terezinha, ficou sabendo da Expedição por meio de um aviso da agente de saúde que esteve na localidade e não perdeu a oportunidade. “Minha certidão de nascimento molhou e estragou e minha identidade está antiga. Solicitei a segunda via da certidão e logo vou ter ela novinha”, comemorou.

“A gente recebe muito pedido de plastificação de documentos e segunda via de certidão. As pessoas perdem a original e não sabem que sem a certidão não é possível fazer outro documento. Para tirar a segunda via é preciso a declaração de hipossuficiência, fornecida pela Defensoria Pública, ou voltar a cidade Natal e pagar pela emissão ao cartório”, comenta a assistente técnica da Setasc, Roseli Hendges da Cruz.

Nesta edição, a Justiça Comunitária inovou e irá recolher as certidões solicitadas na Expedição que serão confeccionadas em Cuiabá e retornará aos municípios contemplados para entregar os novos documentos. De acordo com a programação, a caravana estará em Luciara nos dias 26 e 27 de novembro; para São Felix do Araguaia no dia 30; e em Cocalinho nos dias 02 e 03 de dezembro.





PROGRAMAÇÃO

Luciara



Data: 26/11 – 8h30 às 17h

Data: 27/11 – 8h30 às 17h

Local: Escola Estadual Juscelino Kubistchek



São Félix do Araguaia



Data: 30/11 – 8h30 às 17h

Local: Escola Estadual Hilda Rocha Souza



Cocalinho



Data: 02/12 – 8h30 às 17h

Data: 03/12 – 8h30 às 17h

Local: Escola Municipal José Umberto Moreira

(Com informações da Assessoria do TJMT)