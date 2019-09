Setasc leva Ônibus Lilás para Encontro de Mulheres Rurais em Cáceres

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) levará o Ônibus Lilás para o 6 ° Encontro de Mulheres Rurais do município de Cáceres, localizado a 218 km de Cuiabá. O veículo é equipado com salas para os atendimentos psicossociais e jurídicos. Esta ação faz parte do Programa Ser Mulher, que visa fortalecer o combate à violência contra as mulheres.

O evento, que será realizado neste sábado (14.09), no Centro de Eventos Maria Sofhia Leite, é promovido pela Empaer em parceria com a Prefeitura Municipal. A programação terá início às 7 horas, com palestras, almoço dançante, sorteio de brindes e roda de conversas entre mulheres.

A secretária adjunta de Direitos Humanos da Setasc, Salete Marockosk, ressalta que a participação no encontro é o caminho para ampliar o contato com a mulher do campo, que também sofre com a violência doméstica.

“O Ônibus Lilás oferece um acolhimento para as vítimas e informação para o combate a violência, dando oportunidade para realizar atendimentos psicossociais e jurídicos de forma gratuita”.

O Ônibus Lilás segue, no dia 16 de setembro, para a Escola 12 de Outubro. No dia 17, será na Vila Aparecida, e no dia 18, no Assentamento Paiol. O veículo também ficará disponível para as mulheres do Distrito Caramujo (no dia 19.09) e do Distrito H. D’Oeste (no dia 20.09).

A programação do Ônibus, que conta com o apoio também do Centro de Referência em Direitos Humanos de Cáceres, seguirá para o município de Mirassol d´Oeste, a 295 km de Cuiabá: no Assentamento Margarida Alves (23.09), Assentamento Santa Helena (24.09), Assentamento Roseli Nunes (25.09), Assentamento Nossa Terra Nossa Gente (26.09) e no Assentamento Silvio Rodrigues (27.09). No dia 18 de outubro, o ônibus atenderá São José dos Quatro Marcos, a 315 km da Capital.