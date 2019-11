Setasc participa de encontro sobre aprendizagem de jovens e adolescentes

Discutir a necessidade do reaproveitamento do lixo produzido pela comunidade escolar foi o objetivo principal do projeto “O Luxo do Lixo”, desenvolvido ao longo do 3º bimestre na Escola Estadual de Educação do Campo Nova União, localizada no município de Nova Canaã do Norte (a 699 quilômetros de Cuiabá). O resultado dos trabalhos foi apresentado durante uma noite cultural, que contou com desfile de roupas produzidas a partir de materiais recicláveis.

Os trabalhos foram coordenados pelos professores de Arte Allaf Luan Isidoro de Almeida, Girgiana Regina Orives Mafra e Jaíne Aparecida Júnior Alves.

O objetivo do trabalho foi conscientizar sobre a preservação do meio ambiente, por meio da reciclagem e da redução de consumo e reutilização de materiais, principalmente o plástico.

Conforme explica a coordenadora pedagógica da escola, professora Edimara Ana Rossetto Koseko, o projeto envolveu os alunos de todas as turmas do ensino fundamental, ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Um dos destaques do desfile foi da turma do 2º ano noturno do ensino médio, que na produção da sua roupa utilizou lacres de latas de cerveja. Como parte do projeto, a turma também iniciou uma campanha para juntar os lacres, com o objetivo de doar para o Hospital de Câncer de Cuiabá no próximo ano.

Além dos lacres das latas de cerveja, os alunos também usaram para fazer as vestimentas jornais, revistas, sacolas, copos descartáveis, papeis, latas de cerveja e refrigerante, entre outros.

“Foi muito gratificante ver a comunidade escolar, os pais e comércio local presentes para prestigiar o evento, tanto com patrocínio para a premiação dos casais que desfilaram, quanto na noite do evento. Para nós, gestores e professores isso conta muito, pois é nesses momentos que visualizamos o nosso projeto político pedagógico acontecendo na prática, e para os alunos, vão levar para a vida todo o conhecimento adquirido, ou seja, aprendizagem significativa”, destaca a coordenadora.