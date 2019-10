Setasc promove capacitação para supervisores e visitadores do programa Criança Feliz

Terminou nesta sexta-feira (25.10) o primeiro módulo da capacitação do ‘Guia para Visita Domiciliar, do Programa Criança Feliz’. O curso realizado pela Superintendência de Benefícios, Programas e Projetos Socioassistenciais da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) formou cerca de 30 supervisores e visitadores dos municípios de Mato Grosso, que aderiram ao Programa de Atenção à Primeira Infância do Governo Federal (Criança Feliz).

Participaram desse módulo os municípios de Cuiabá, Acorizal, Poconé, Cláudia, Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger, Sinop, Lucas do Rio Verde e Peixoto de Azevedo. Conforme a superintendente de Benefícios, Programas e Projetos Socioassistenciais do Sistema Único da Assistência Social (Suas), Cristina Caputi, durante os cinco dias, foram apresentadas informações técnicas, como o objetivo do programa, as funções de cada profissional e os aspectos éticos para o aprimoramento.

“A ideia é que os profissionais que vão liderar as equipes em seus municípios absorvessem todo conhecimento sobre o programa. A proposta foi oferecer o subsídio, para que seja efetiva a atuação dos profissionais com as famílias atendidas pelo programa ”, explicou.

Para José Milton Feliz, que atua há cinco meses como supervisor no município de Sinop, a capacitação impactará de forma positiva no Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios. “Parabenizo toda equipe da Setasc, pelo formato da capacitação porque houve uma interação com os participantes, não ficou nada a ser sanado, pude compreender todas dúvidas, toda a sistematização do programa. Este trabalho irá emplacar lá na frente porque uma vez que você trabalha não só com a criança mais com toda família isso impactará na qualidade de vida”, ressaltou.

Conforme Daniele da Cruz Medeiros, visitadora em Cuiabá, a capacitação só fortalecerá o vínculo afetivo dos filhos e dos pais. “Eu achei muito bom a formação, me desenvolvi muito mais, eu ficava insegura de como abordar as famílias para participarem do programa e falar sobre os direitos disponíveis a elas e agora tenho conhecimento”, disse.

Marilze Aparecida, do município de Santo Antônio do Leverger, também é visitadora há pouco tempo. Esta foi a primeira vez em que ela participou da capacitação. “Foi ótimo, tinha muitas dúvidas e não sabia como começar a fazer uma visita, sobre a elaboração e as atividades. Aprendi que nós que atuamos in loco não temos que nos preocupar em desenvolver atividades e sim trabalhar com as dificuldades que as crianças têm, além de orientar as gestantes”, externou.

Programa Criança Feliz

Em Mato Grosso, a Setasc por meio da Superintendência de Benefícios, Programas e Projetos Socioassistenciais acompanha o desenvolvimento das atividades nos municípios e dá suporte para as visitas. Atualmente 43 municípios aderiram ao Criança Feliz, atendendo mensalmente, cerca de 5.800 pessoas, entre crianças e gestantes.

A consultora da Unesco, responsável pelo monitoramento do programa no Estado, Lisane Lima, esteve entre os dias 14 e 18 de outubro, realizando visitas nos municípios de Acorizal, Jangada, Poconé, Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger e Chapada dos Guimarães.

Ela diz que pode observar em ações positivas realizadas pela equipe estadual do programa. “As visitas têm trazido uma perspectiva de reflexão, não só para os municípios e o Estado, mas também para o Governo Federal, buscando qualificar o programa, fortalecer as iniciativas, as potencialidades e aquilo que for necessário em alguma medida”, destacou.

O programa Criança Feliz, tem como ponto central, a visita semanal de técnicos, denominados visitadores, às casas das famílias de baixa renda para acompanhar e estimular a interação entre as crianças e suas famílias, além do seu desenvolvimento integral, por meio de atividades lúdicas e comunicativas.

Coordenado pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, o programa atende gestantes e crianças de até três anos, do Cadastro Único para Programas Sociais, e de até seis anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).