Setasc realiza capacitação online para gestores do Programa Bolsa Família

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social (Saas) e da Coordenadoria de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, vinculada à Superintendência de Benefícios, Programas e Projetos Sociais do SUAS, oferta o curso online “Formulários do Cadastro Único”.

O curso é destinado aos novos Gestores do Programa Bolsa Família e/ou entrevistadores do Cadastro Único (CadÚnico), em função das mudanças nas gestões e equipes municipais, e tem como objetivo orientar sobre o correto preenchimento dos formulários de cadastramento, para que a base de dados reflita a realidade socioeconômicas das famílias. Isso porque, o CadÚnico, é uma ferramenta que identifica e caracteriza as famílias em vulnerabilidade social.

Devido a pandemia da Covid-19, essa capacitação originalmente presencial, foi reformulada para a modalidade de Ensino à Distância (EaD) e conta com uma carga horária de 32 horas, distribuídas em 11 dias úteis. Foram disponibilizadas 138 vagas, divididas em 3 turmas contendo 46 participantes.

A primeira turma teve o início em 29 de março com a participação de 44 municípios e seguirá até o dia 13 de abril. A segunda turma está prevista entre 26 de abril a 10 de maio. Já a terceira, para os dias de 17 a 31 de maio do corrente ano.

De acordo com a secretária-adjunta de Assistência Social da Setasc, Leicy Vitório, a iniciativa é importante devido à mudança da nova gestão. “Sabemos dessa necessidade que os municípios estão tendo em decorrência da troca de gestão. Neste sentido, resolvemos promover esse encontro para que a nova gestão tenha o conhecimento sobre a operacionalização e a gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) nos municípios”, explica.

Esta ação é fruto de uma parceria entre Ministério da Cidadania e a Setasc, no qual o Governo Federal estabelece as diretrizes da capacitação e disponibiliza o Portal EaD para o ensino à distância. Já o Governo do Estado de Mato Grosso executa o Curso, por meio de Instrutoras e Monitoras, que realizam a mobilização dos municípios, ministram aulas com transmissão ao vivo e monitoram a realização das atividades propostas, durante os 11 dias de capacitação.