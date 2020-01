Setasc recebe representantes da comunidade Cigana

De janeiro a dezembro de 2019 a Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (Politec) emitiu 61.088 laudos periciais de Criminalística, Laboratório Forense e Medicina Legal na capital e do interior do Estado. São laudos de diferentes naturezas que compõem as provas materiais de inquéritos policiais, denúncias e decisões judiciais, e contribuem para a resolução de crimes.

A Medicina Legal em todo Estado – que abrange a diretoria metropolitana e as gerências regionais do interior, concluiu 30.351 laudos de necropsia, lesão corporal, constatação de violência sexual, odontologia legal, de psiquiatria forense, dentre outros.

No âmbito da Diretoria Metropolitana de Criminalística foram concluídos 6.599 laudos de local de morte violenta, crimes de patrimônio, de trânsito, meio ambiente e engenharia legal, de computação forense, áudio e vídeo, balística, documentoscopia, vestígios de impressão de pele e contabilidade forense.

As coordenadorias regionais da Politec de Cáceres, Barra do Garças, Tangará da Serra, Rondonópolis e Sinop entregaram 13.304 laudos de criminalística no mesmo período.

Nas coordenadorias de perícias em biologia molecular, química forense, toxicologia forense, e do laboratório de materiais, vinculadas à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, foram concluídos 10.834 laudos periciais.

Para o Diretor Geral da Politec, Rubens Sadao Okada, os dados de produtividade demonstram a importância da instituição no âmbito criminal, subsidiando desde o início do fato criminal, no local de crime, e identificação de criminosos até a fase de conclusão do processo judicial.

Ainda conforme o diretor, as estatísticas são instrumentos para o monitoramento do alcance de metas e objetivos da gestão.

“Através do monitoramento das estatísticas de produtividade a gestão consegue alocar melhor os seus recursos disponíveis, sejam eles recursos humanos, financeiros ou de infraestrutura necessária para o atendimento as demandas da sociedade’’, citou.