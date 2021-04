Sete homens são pegos extraindo madeiras de área indígena em Campinápolis

Policiais do 1º Pelotão de Campinápolis (a 658 km de Cuiabá) encaminharam à Delegacia, nesta sexta-feira (02.04), sete homens por crime ambiental.

A abordagem foi feita após denúncia de um coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai), que esteve na unidade da PM informando que pessoas estariam realizando extração ilegal de madeira no território indígena, onde estão localizadas várias aldeias.

No local, os militares encontraram um acampamento montado, caminhões, tratores, uma motosserra, ferramentas e vários pedaços de madeira.

De acordo com os oficiais, o grupo confirmou o crime ambiental e relatou que já havia extraído a madeira desejada e se preparava para ir embora. Na vistoria, foi encontrado ainda um revólver calibre 22 dentro de uma mochila.

Dois caminhões e um trator que apresentaram problemas mecânicos ficaram no local.

