Sete municípios mato-grossenses comemoram aniversário com R$ 100 milhões em investimentos do Governo do Estado em infraestrutura

“A gente viu tanta coisa legal, o óculos é o máximo, o planetário é incrível, eu amei demais as experiências e poder conhecer todas essas coisas que eu nunca tinha visto antes”, disse a pequena Yasmim, de 8 anos, moradora de São Félix do Araguaia, durante a visita às instalações do MT Ciências, projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), que integrou a segunda edição da Expedição Araguaia, realizada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso.

Bem como a estudante, milhares de pessoas tiveram a oportunidade única de conhecer parte do projeto MT Ciências, que levou conhecimento científico e tecnológico para milhares de pessoas de três municípios da região Leste do Estado, entre os dias 7 a 15 de novembro.

A equipe composta por quatro pessoas, expôs ao público o planetário digital em 360°, óculos de realidade virtual, robôs lego mindstorm e diversos experimentos científicos aos visitantes das cidades de São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho.

A coordenadora de Popularização da Ciência da Seciteci, Marilene Passos, ressalta que a maioria da população desta região é carente tanto em termos econômico, quanto social, por isso ações como estas são fundamentais para ofertar entretenimento e ensino.

“Essas cidades são distantes da Capital, portanto dificilmente estes moradores teriam acesso a tantos serviços ao mesmo tempo. Por meio desta parceria poderemos popularizar a ciência para estas pessoas cumprindo nosso papel de servir a sociedade e promover uma verdadeira inclusão social”, disse.

O projeto é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado e conta com a união de diversas secretarias do Estado, apoio de entidades e parceiros para levar aos municípios mais afastados da Capital, atendimento médico e serviços sociais, como: emissão de documentos, assistência jurídica, assistência social, doação de roupas, calçados, alimentos e ainda projetos educacionais, ofertados pelo MT Ciências e pelo Detran, com educação no trânsito.

Devido os protocolos relacionados à pandemia de Covid-19 o atendimento, inclusive horário e quantidade de pessoas foram reduzidos, para evitar aglomerações nos locais.As visitas foram acompanhadas com todos os cuidados necessários, como a exigência do uso de máscaras, álcool em gel nas mãos e a higienização constante do planetário com sanitizantes.