Sétima oficina de implantação do complexo Jardim Passaredo terá atividades culturais, esportivas e de lazer

Nesta terça-feira (23), às 18h30, no complexo Praças dos Esportes e da Cultura de Cuiabá, no bairro Jardim Passaredo, Regional Sul da capital, acontece a 7ª oficina de mobilização para a realização do Relatório de Execução das Atividades e processo de transferência do equipamento, do Ministério da Cultura e Caixa Econômica Federal, para o Município. O complexo que já abriga desde o início do mês de outubro, atividades educacionais com salas anexas dos 5º e 6º Anos, da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Francisco Pedroso da Silva, vai receber a partir de 2022, serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital, entre outras ações.

A oficina, a última a ser realizada para a conclusão dos trabalhos, está sendo organizada pela Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer e contará com a participação da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). Nesta sétima oficina serão realizadas, simultaneamente, atividades culturais, esportivas e recreativas como aula de zumba, oficina de capoeira, apresentação de skate com performance de convidados e comunidade, e apresentação das intervenções paisagísticas, entre outras.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, coordenadora geral da Unidade Gestora Local (UGL), falou sobre as ações que estão sendo coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a comunidade, instituições civis e secretarias municipais de Obras Públicas; Cultura, Esportes e Lazer; Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência; Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento e da Mulher. “Junto com a comunidade local e as organizações civis, numa gestão compartilhada com o poder público, estamos avançando para a implantação desse projeto inédito para Cuiabá. O espaço e seu entorno já receberam intervenções artísticas, as ações de adequação urbanística estão acontecendo e estamos cumprindo mais essa iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro, humanizada e sempre próxima da comunidade”, destacou a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar.

Memória

Seis oficinas de mobilização já foram realizadas entre os meses de setembro, outubro e novembro. Na primeira reunião, realizada no dia 28 de setembro, com a participação da comunidade e lideranças do bairro e entorno, foi apresentada a proposta para utilização do espaço. A segunda, no dia 5 de outubro, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, foi eleito o grupo gestor formado por representantes do poder público, comunidade e sociedade civil organizada. No dia 14 de outubro, a terceira oficina de mobilização, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher teve como tema, o fortalecimento da participação da comunidade. A quarta oficina foi realizado no dia 19 de outubro. Nessa reunião, o grupo gestor discutiu as regras e institucionalidades para a construção do Relatório de Atividades de Mobilização Social e do Estatuto do Grupo Gestor. A quinta oficina, no dia 26 de outubro, discutiu o tema Usos e Programação Praças dos Esportes e da Cultura de Cuiabá sob a coordenação da Secretaria Municipal de Gestão. Na sexta oficina, realizada no dia 4 de novembro, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer foram apresentadas as ações de intervenção paisagística e cultural.

Serviço – 7ª Oficina de Mobilização Praças dos Esportes e da Cultura de Cuiabá

Data: 23/11

Horário: 18:30h

Local: Praças dos Esportes e da Cultura de Cuiabá

Rua 21, bairro Jardim Passaredo