Setor de combustíveis deixa de recolher anualmente R$ 300 milhões em MT

Bombeiras militares de todo o estado participaram da abertura do 1º Encontro Estadual de Bombeiras Militares, realizado no Salão Nobre Clóves Vettorato, no Palácio Paiaguás, nesta quinta-feira (24.10). O encontro tem o objetivo de discutir temas específicos da carreira e da legislação militar para as 90 bombeiras que fazem parte da corporação.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, coronel Alessandro Borges, ressaltou 10% das vagas da corporação é destinado às mulheres e que, depois de admitidas, as chances são iguais para os gêneros. “Ainda assim continuarão existindo diferenças, a principal delas é a maternidade”. O comandante disse ainda que a cultura machista era predominante na sociedade. “Agora estamos superando. Essa prática passa pela transformação da sociedade e da família”, afirmou o comandante.

A tenente-coronel Vivian Corrêa foi umas das três pioneiras a ingressar no CBMMT. Ela afirma que nunca houve qualquer insubordinação por parte de seus comandados. “A disciplina militar garantiu o respeito até aqui, estamos debatendo agora temas que parecem detalhes mas são fundamentais”, afirma.

Outro tema importante a ser debatido é o estresse ocupacional das bombeiras. Alguns causados por inadequações de instalações e equipamentos. A coronel Vanízia Santos, corregedora do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, afirmou que é importante que toda organização discuta o espaço da mulher. “Ainda existem unidades do Corpo de Bombeiros que não possuem alojamento adequado para mulheres. Existem em Mato Grosso e em outros estados. Mas não é somente uma questão de estrutura, é cultural”, avalia a bombeira.

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes estiveram presentes na abertura do encontro. Mauro afirmou que um dos objetivos desse encontro é a integração das mulheres na corporação, vencendo desafios históricos, alguns do passado e outros do presente. “Cada vez mais as mulheres ocupam papéis relevantes na sociedade, ao contrário do que ocorria há poucas décadas”.

A abertura contou com o momento solene com o Corpo Musical do CBMT tocando o Hino do Soldado do Fogo, mas em seguida um dueto formado por um bombeiro e uma bombeira cantaram um sucesso popular. O encontro segue até esta sexta (25.10).