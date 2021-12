Setor industrial pede alterações em lei de logística reversa e prefeito Emanuel Pinheiro defende que empresários sejam ouvidos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, comunica que o Edital de Chamamento Público para seleção de entidades para execução dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. As atividades serão voltadas ao acolhimento institucional para crianças e adolescentes das instituições Casa-Lar na capital. O prazo de credenciamento é até o dia 14 de janeiro de 2022.

O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.

O prazo seguirá até o dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). Maiores informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica. Telefones de contato: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br. O horário de atendimento será das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs.

Seguem os editais de Chamamento Público:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021/SADHPD

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -SADHPD OBJETO: SELEÇÃO DE ENTIDADES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS MODALIDADES DE CASA-LAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. PRAZO DO CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso até às 17:00h do dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica – Fone: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br – Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2021/SADHPD

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SADHPD OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE: CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, E CENTRO DIA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS, MICROCEFALIA E SUAS FAMILIAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. PRAZO DO CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso até às 17:00h do dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica – Fone: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br – Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2021/SADHPD

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SADHPD OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. PRAZO DO CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso até às 17:00h do dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica – Fone: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br – Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2021/SADHPD

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SADHPD OBJETO: OFERTA DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES, DO GÊNERO FEMININO, VIABILIZANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE MODO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, INTITULADO COMO PROGRAMA SIMININA. PRAZO DO CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso até às 17:00h do dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica – Fone: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br – Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021/SADHPD

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SADHPD OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRAZO DO CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso até às 17:00h do dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica – Fone: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br – Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 006/2021/SADHPD

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SADHPD OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. PRAZO DO CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso até às 17:00h do dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica – Fone: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br – Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2021/SADHPD

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SADHPD OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Gazeta Municipal de Cuiabá – Terça-feira, 14 de Dezembro de 2021 Página 05 GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ano I | Nº 278 – CRIANÇA FELIZ NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. PRAZO DO CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso até às 17:00h do dia 14 de janeiro de 2022 (fuso horário de Cuiabá). INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Políticas e Gestão Estratégica – Fone: 3645-6831 e/ ou 3645-6806. E-mail: convenio.assistencia@gmail.com e/ou gabinete.assistencia@ cuiaba.mt.gov.br – Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: http://licitacao. cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Clicar na data designada no calendário à esquerda, prazo final do Chamamento Público.