Show das Águas é retomado e apresentações serão realizadas em três horários

Mais 110 pessoas entre moradores da Comunidade do bairro Santa Laura, integrantes das Associações do Grupo de Mulheres da comunidade 21 de Abril e dos produtores rurais do Cinturão Verde, em Cuiabá, receberam as cestas básicas e panetones da Campanha Natal Sem Fome da Prefeitura de Cuiabá, na quarta-feira (29). Além da entrega do benefício eventual, a equipe do serviço de abordagem social realizou o cadastro dessas famílias para que todas sejam assistidas pelas políticas sociais e referenciadas em uma das quatorze (14 unidades) dos Centros de Referência de Assistência Social.

No total, a campanha irá distribuir cerca de nove mil cestas, adquiridas via Fundo Solidário Social, criado em junho de 2019, que auxilia iniciativas e atividades de relevância social, considerando o cenário de situação emergência. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência em parceria com o Núcleo de Apoio à Primeira-dama.

A coordenadora da Associação de Mães do bairro Santa Laura, Cleina Ferreira da Silva, conta que essa ajuda da Prefeitura já ocorre desde o ano passado.

“Somos muito gratas por serem um dos beneficiados com essa campanha de Natal. Por sermos moradores de um bairro carente dependemos e muito da ajuda do poder público, principalmente por conta do advento da pandemia, onde o número de desempregados aumentou, essas cestas vieram em boa hora. Essas famílias já estão garantidas com o alimento básico e necessário nas mesas”, agradeceu a coordenadora.

A jovem Gisela Alves da Silva, 24 anos, emocionada disse que não saberia como fazer para garantir as refeições até o final do mês. Desempregada e o esposo que vive de ‘bicos’ só tem a agradecer. “Foi Deus que enviou o pessoal da Prefeitura aqui no nosso bairro. Além de receber a cesta, fiz o meu cadastro e agora vou poder usufruir dos serviços ofertados nos Cras. O meu muito obrigado. Esse prefeito tá de parabéns”, declarou Gisela.“Esse trabalho desenvolvido pela Assistência Social, tendo como base, a campanha Natal Sem fome idealizada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, demonstra o compromisso da gestão com as famílias vulneráveis da nossa capital. Nós que atuamos na ponta, sabemos das dificuldades enfrentadas por essas famílias. Por isso que fazemos tudo com muito amor e dedicação. Para que cada vez mais pessoas sejam assistidas e contempladas com os programas socioassistenciais”, finalizou a coordenadora Técnica de Gestão da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Patrícia Cavalcante.

O Natal Sem Fome já distribuiu em cinco edições mais de 68 mil cestas de alimentos equivalentes a 1,8 mil toneladas.