Show nacional, stand up, palestra, exposição, confira a prpogramação para este final de semana

A Prefeitura de Cuiabá informa os principais eventos e atrações culturais deste final de semana (27, 28 e 29 de Setembro).

A Secretaria de Inovação e Comunicação (Sicom) segue a proposta do prefeito Emanuel Pinheiro de valorização da cultura e dos eventos que acontecem na Capital mato-grossense.

Já na sexta-feira (27), as Mc’s Mirella e Rapunzel, prometem esquentar ainda mais a noite cuiabana com um show de funk pra lá de animado. Com quase sete milhões de seguidores em uma rede social, MC Mirella é uma das funkeiras mais famosas do cenário atual do ritmo. Em apenas uma semana ela atingiu a marca de três milhões de visualizações do seu clipe “Mulherão”, postado no Youtube

Para que curte um bom flashback, vai aproveitar até o som raiar a apresentação do Dj Marquinhos Espinosa, campeão do RedBull Thre3Style, nos anos de 2013 e 2017. Natural do Rio de Janeiro, ele vive hoje em Campo Grande, e já representou o país em campeonatos de música em Toronto, no Canadá, e na Cracóvia, Polônia. Que acontece neste sábado (28) no Malcon Pub.

Os pagodeiros de plantão também vão aproveitar esse final de semana com o show do grupo Pixote, lançando o novo dvd ‘Fã de Carteirinha’

Mas que prefere mas tranquilidade, temos também. A edição do ‘Território Cultural Livre’, evento aberto com exposições e apresentações de cena e musicais. Teremos ainda palestras sobre Mahatma Gandhi, exposição, teatro.

PROGRAMAÇÃO

Shows e Festas

1. O que: Mc Mirella + Rapunzel- Show nacional com Mc Mirella e Dj Rapunzel, a apresentação inédita da musa das pistas e da diva do funk. Você não vai querer ficar fora dessa.

Quando: Sexta-feira (27)

Onde: Gerônimo West Music

2. O que: Flashback DJ Marquinhos e DJ Edinho Martins- A festa terá sons que foram sucesso nos anos 90 e 2000. Na mesma noite, no pub, será a vez da banda MPRock, com especial de Biquíni Cavadão e Jota Quest, seguida da banda Piqui Ruído.

Quando: Sábado (28)

Onde: Malcon Pub

3. O que: 10 Anos Pagode dos Boleiros- Apresentação do show nacional com o grupo Pixote que vai lançar o novo dvd “Fã de Carteirinha”.

Quando: Domingo (29)

Onde: Top Fest (Av.Beira Rio)

Evento cultural e Exposição

1. O que: ‘Território Cultural Livre’ – O Território Cultural é uma ótima oportunidade para os aprendizes adquirirem novas experiências, com a possibilidade de levantar questões diversas nas diferentes esferas da sociedade.

Quando: Domingo (29)

Onde: Cine Teatro de Cuiabá, a partir das 9 horas

2. O que: 13ª edição da ‘Primavera dos Museus’ – Este ano o tema é “Museus por dentro, por dentro dos museus”, que propõe fortalecer a relação entre públicos e museu a partir da ótica da preservação enquanto ato compartilhado entre o cidadão e o seu bem cultural.

Quando: Sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29)

Onde: Museu De Arte Sacra De Mato Grosso

3. O que: Exposição de Humberto Espíndola- ‘Pintura e Verso’ – As obras expostas ilustram o livro homônimo, que também será lançado na ocasião. Elas pertencem ao seu acervo pessoal, de Aline Figueiredo e do MACP. A programação, que integra a agenda Cuiabá Tricentenária Itinerante, promovida pela Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev), ainda conta com os últimos dias da exposição “Da sonoridade à cor”, em cartaz no Museu de Arte e de Cultura Popular.

Quando: Sexta-feira (27) e Sábado (28)

Onde: Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP), as 19 horas.

Cinema e Teatro

1. O que: O filme- “Eu não sou seu negro”- Na produção, o escritor James Baldwin escreveu uma carta para o seu agente sobre o seu mais recente projeto: terminar o livro Remember This House, que relata a vida e morte de alguns dos amigos do escritor, como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Junior. Com sua morte, em 1987, o manuscrito inacabado foi confiado ao diretor Raoul Peck.

Quando: Sexta-feira (27)

Onde: Sesc Arsenal, as 19h30.

2. O que: Sessão ‘KinoMundo’ – Será exibido o filme ‘Dor e Glória’, obra mais recente do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. A exibição será na sala Névio Lotufo.

Quando: Sexta- feira (27)

Onde: Névio Lotufo (UFMT), 14 horas

3. O que: Whindersson Nunes – A Volta Do Que Não Foi: O humorista e youtuber promete muitas risadas para o público cuiabano. Whindersson Nunes é um fenômeno nascido na internet, que transcendeu do virtual para o real.

Quando: Domingo (29)

Onde: Ginásio do Colégio São Gonçalo