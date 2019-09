Shows, festas, exposição, teatro, eventos culturais, tudo que acontece em Cuiabá você confere aqui

Forças de segurança do Estado estão nesta sexta-feira (20.09), no bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande, com atividades de entretenimento, serviços e informações para os alunos da Escola Estadual Ubaldo Monteiro da Silva e comunidade. As ações fazem parte da 9ª edição do projeto “Bairro Integrado”, da secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária e conta com a participação da prefeitura de Várzea Grande.

Dentre as atividades ofertadas aos alunos e a comunidade em geral, estão confecções de documentos pessoais, orientação jurídica, registro de Boletim de Ocorrência, além de programas recreativos. As secretarias municipais de Saúde e Defesa Social estão presentes na ação.

O secretário-adjunto de Integração Operacional, Coronel Victor Paulo Ferreira, disse que o objetivo do projeto visa fortalecer a presença das forças de segurança entre os jovens, além de promover serviços à população socialmente vulnerável. “O intuito deste dia todo é mostrar um pouco das atividades executadas pela secretaria de Segurança Pública, bem como ofertar serviços sociais em várias áreas”.

O coronel destacou também a colaboração do município para a realização deste projeto. “A parceria com a Prefeitura Municipal é fundamental. A prefeita Lucimar Campos viu o nosso projeto, e não só aceitou a nossa proposta como também colocou a nossa disposição, os serviços públicos disponibilizados pelo poder executivo e que estão sendo oferecidos a comunidade . Só temos a agradecer a todos os envolvidos nesta ação. Temos o compromisso em manter sempre os pilares que sustentam os nossos princípios que é a família, Deus e a pátria”, completou.

O secretário de Governo, Kalil Baracat, lembrou que a Policia Militar, além de suas atribuições constitucionais, vem desempenhando várias outras funções que direta ou indiretamente contribui para o cotidiano das pessoas, seja atuando, orientando ou até mesmo desenvolvendo ações sociais , como a do projeto Bairro Integrado, que volta a ser realizado em Várzea Grande. “É importante que a nossa população, principalmente crianças e jovens recebam esse trabalho que é realizado em prol dos estudantes, mas que contempla toda a comunidade escolar”, dizendo ainda que a administração municipal integra ações em benefício a população e que esta parceria contribui e muito para o bem estar social das comunidades que são assistidas pelo programa.

A Secretaria de Saúde estará realizando durante todo o dia a aferição de pressão, atualização do cartão de vacina, testes rápidos e a confecção de Cartão de SUS. Já a Guarda Municipal estará realizando palestras para os alunos, debatendo o tema Violência Doméstica

A diretora da Escola Estadual de Ubaldo Monteiro da Silva, Elma Francisca, disse que abrir as portas da unidade escolar para receber um evento deste porte é fundamental e importante não só para os alunos da instituição, mas para toda a comunidade que poderá se beneficiar dos serviços oferecidos pela Policia Militar e instituições parceiras. “É gratificante receber esse evento em nossa escola e nós só temos a agradecer. A participação de todos os envolvidos nesta ação com certeza irá fazer a diferença na vida dos alunos que poderão conhecer mais de perto as diversas atribuições da Policia Militar, bem como se valer dos serviços de saúde e cidadania ofertados a comunidade”.

A dona de casa, Viviane Arruda dos Santos Brito, que reside mais de um ano no bairro Jardim dos Estados, levou os dois filhos menores de idade, para atualizar o cartão de vacinação. “Quando soube que teria esse evento aqui na escola resolvi trazer as crianças e colocar a vacinação em dia. Minha filha tem seis anos e as vacinas estão atualizadas, já meu filho de quatro anos teve de tomar três doses que estavam faltando na sua cobertura vacinal constada na caderneta. É importante manter a saúde de nossos filhos, ainda mais quando temos oportunidade de ter atendimento no próprio bairro”, comentou.

As moradoras de Cuiabá, Elizeth Maria de Campos e Adelina Vicência participaram do evento em Várzea Grande. Ambas trouxeram os filhos para uma apresentação de karatê. As aulas são oferecidas gratuitamente pela Policia Militar.

Alunos da Escola participaram de um concurso de redação que teve como tema Segurança Pública em sua Comunidade. Os professores fizeram a avaliação e no final da tarde serão conhecidos os seis estudantes que tiveram as maiores notas. Os premiados farão um voo panorâmico no helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER.

