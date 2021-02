Silvio Fávero cobra instalação de um Comando Regional da PM para Lucas do Rio Verde

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Tendo a segurança pública como uma das prioridades de seu mandato parlamentar, o deputado estadual Silvio Fávero (PSL) mais uma vez se articula junto ao governo do estado, desta vez para assegurar a implantação e ativação de um Comando Regional e Força Tática no município de Lucas do Rio Verde.

Em indicação nº 159/2021, apresentada em plenário no último dia 2, o parlamentar destaca necessidade do Poder Executivo Estadual viabilizar estudos para a implantação e ativação de um Comando Regional e Força Tática no município de Lucas do Rio Verde.

“A demanda se justifica pelo fato de Lucas do Rio Verde ser um município em constante desenvolvimento populacional e econômico, além de favorecer outras localidades próximas, tais como Tapurah, Itanhangá e toda aquela região”, defende Silvio Fávero.

Silvio Fávero ressalta ainda que já foi firmado um convênio para a construção do 13º Batalhão de Polícia Militar e o município necessita do fortalecimento da PM para o monitoramento mais preciso com foco no combate a criminalidade em toda região.