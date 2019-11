Simininas do Primeiro de Março e Jardim Fortaleza visitam hotéis e conhecem cantor Daniel

Cerca de 30 participantes do Programa Siminina visitaram, nesse sábado (09), dois renomados hotéis em Cuiabá, a dinâmica fez parte das comemorações do dia do hoteleiro. A manhã começou cheia de surpresas para as meninas que foram recebidas pelos gerentes dos respectivos estabelecimentos para um delicioso café da manhã. Em um deles, elas ainda tiveram a oportunidade de encontrar o cantor Daniel, que demostrou maior carinho e interesse pelo Programa e pelas meninas.

De acordo com o cantor, estas ações são de extrema importância, já que valorizam as crianças e dão oportunidades de conhecerem e viverem situações que elas jamais inimagináveis. “Fico feliz em ver estes trabalhos. Vim à Cuiabá para fazer um show beneficente e me deparo com essas meninas no hotel. É uma alegria enorme conhecer esse projeto”, ressaltou Daniel.

Depois do entusiasmo de tirar fotos com o artista, as meninas conheceram todas as dependências do hotel, foram nos quartos, visitaram a confeitaria, sala de reuniões, as suítes 5 estrelas e área da piscina. Elas também participaram de uma dinâmica com um bate papo sobre o “Amor Próprio” e no final receberam brindes.

Para o gerente do hotel, Gerson Honório, a visita representa uma semente plantada para o futuro e mostra para as meninas oportunidades e descobertas profissionais. Ele destaca que dentro de um hotel existem várias ramificações profissionais como camareira, garçom, confeiteiro, recepcionista, relações públicas, parte comercial, entre outras.

“Essas meninas começam a visualizar as oportunidades que existem dentro de um hotel e para que isso aconteça é necessário que elas façam estes tipos de visitas. Oportunidades como essa, vindo da primeira-dama, têm que ser valorizada, pois mostra para essas crianças diversas oportunidades de crescimento profissional e pessoal”, observa.

Julia Duarte Goes faz parte da unidade do Programa Siminina no bairro Primeiro de Março e mostrou seu encanto em participar do passeio. Ela explica que nunca imaginou que poderia conhecer um hotel tão grande e ainda tirar foto com o cantor Daniel, “Para mim o Siminina é um presente eu tenho oportunidade de conhecer vários lugares, várias pessoas. Estou encantada com esse lugar, eu queria morar aqui”, afirma.

Segundo a coordenadora do Siminina, Dalma Beatriz Monteiro, essas ações são de extrema relevância para o desenvolvimento destas meninas já que começa a despertar o interesse profissional. “Elas desfrutam de um momento de lazer, diversão e aprendem sobre o empreendimento, sobre as profissões, interagem com os hóspedes isso é uma oportunidade e tanto na vida delas”, finaliza Dalma.