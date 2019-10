Simininas fazem bonito na passarela da 10ª Edição do Moda Kids

As meninas assistidas pelo Programa Siminina, do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, fizeram bonito na passarela na noite do último sábado (05), em mais uma edição do desfile Moda Kids realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Para esse ano, o evento que já acontece há dez anos, promovido pelo produtor de moda, Edson Gilherme, ganhou um tom especial. Carinhosamente cuidado pela primeira-dama Márcia Pinheiro por meio de parceria firmada, toda renda arrecada será destinada para a construção da segunda sala de ballet do programa para essa Unidade.

Mais de 800 pessoas na passarela, entre meninos, meninas, bebês e mães com seus filhos abraçaram essa importante causa social que irá contribuir com esse projeto que atende mais de 1.200 meninas com idade entre 05 e 14 anos.

Lara da Silva, 08 anos, foi uma das modelos escolhidas disse que desde que recebeu a notícia de ter sido uma das escolhidas não dormiu mais uma noite inteira de sono. “Fiquei muito, mas muito feliz e emocionada. Realizei mais um desejo que pensei que nunca poderia se realizar”, contou.

Ana Carolina Soares dos Reis, 09 anos disse ter ficado muito empolgada até chegar o grande dia. “Sempre quis desfilar e agora realizei o meu desejo. Obrigada tia Márcia e tia Dalma pelo enorme carinho com a gente”, declarou.

A primeira sala de Ballet entregue foi no mês de agosto desse ano, no Distrito do Sucuri, totalmente equipada com espelhos, papel de parede personalizado, azulejada e com barras fixas para prática de ballet. Ações que comumente contam com parcerias da iniciativa privada. “Quando levamos oportunidade para essas crianças praticarem atividades como ballet, ainda mais em comunidades distante do centro é porque estamos pensando nas pessoas. O nosso compromisso é justamente oferecer oportunidade pra as pessoas e nessa linha tem sido o Siminina, onde temos buscado parceiros e amigos que estão ajudando a promover mais inclusão social para que no futuro essas meninas venham a se tornar grandes mulheres”, disse a primeira-dama Márcia Pinheiro.

“É muito bom poder trabalhar com o que gosta e ainda ajudando a dar um novo sentido a vidas destas meninas, pois a passarela fashion é maravilhosa, o palco da vida é, no entanto, supremo. Sobretudo, o Moda Kids, coloca em um mesmo espaço pessoas que têm condições financeiras, com aquelas que dentro da pirâmide social vivem mais à margem, criando uma grande rede do bem”, declarou o produtor de moda, Edson Guilherme.

A coordenadora do programa, Dalma Beatriz Monteiro comentou que, apesar de já ser o terceiro ano que as meninas participam do desfile, cada vez é uma emoção diferente, sem explicação. Com isso, podemos afirmar, salientou Dalma, que a sociedade entendeu e atendeu ao chamado para a construção de mais uma sala para atender o Programa Siminina, que dentre os princípios está no trabalho e formação dessas meninas como futuras mulheres preparadas tanto psicologicamente como profissionalmente. “É uma honra, mais uma vez participar desse grandioso evento. As nossas meninas já participam do Moda Kids por três anos consecutivos. Apesar da frequência, cada ano uma emoção diferente”, enfatizou.

Na oportunidade, Edson Guilherme não escondeu a satisfação de estar à frente da organização. “O que mais o emociona é o quanto estes eventos são capazes de mudar a vida destas garotas. 15 meninas do projeto desfilaram, vestidas com as marcas mais famosas do país”, destacou.

O programa na Capital atende estas menores, por meio de um trabalho extracurricular oferecendo desde aulas de música, reforço escolar, aprendizagem de idiomas, judô, informática, artesanato, até aulas de balé. “Isso demonstra que o Siminina se transformou em referência de sucesso na parceria público-privado. A palavra que resume esse momento é gratidão. O meu muito obrigado a todas essas pessoas que contribuíram para que mais um sonho voltado ao programa seja concretizado. Estou muito feliz”, concluiu Márcia Pinheiro.