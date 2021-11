Simininas são convidadas para apresentação cultural em evento do setor hoteleiro

As 21 meninas do programa Siminina, unidade 1ª Março, participaram, nesta sexta (12), do encerramento da programação alusiva ao Dia Nacional do Hoteleiro promovida pelo hotel Deville Cuiabá. O convite feito à coordenação do programa acontece pela segunda vez em quatro anos.

“Esse reconhecimento do programa nos deixa muito satisfeitos porque é o resultado do grande trabalho que fazemos na gestão em oferecer atividades para as meninas como a dança cultural. Além de fortalecer as raízes com a cultura cuiabana, promovemos inserção social com diversos convites para apresentações culturais”, destacou Dalma Beatriz, responsável pela coordenação do programa.

De acordo com o gerente geral do hotel, Gerson Honório da Silva, o convite também tem o intuito de apresentar o setor hoteleiro para as meninas de modo a despertar um eventual interesse no respectivo mercado de trabalho.

“Nós estamos trazendo as meninas para sentirem o ambiente hoteleiro para possíveis perspectivas novas. Queremos buscar ampliar horizontes e quem sabe buscar transformar essas meninas em hoteleiras porque dentro do ambiente do hotel nós temos inúmeras oportunidades”, explicou.

As meninas também participaram de um tour pelo hotel para conhecer a sistêmica de funcionamento da estrutura e da logística de trabalho. A visita foi encerrada com a apresentação da dança regional siriri, uma das principais atividades oferecidas pelo programa.

O Siminina foi inteiramente remodelado na atual administração com o oferecimento do maior conjunto de ações da história dos 25 anos de existência do programa. Aulas como plantio de hortifrúti, inglês, informática, ballet, artesanato, dança cultura e outras dezenas atividades.