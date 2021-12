Sine Cuiabá oferta mais de 600 vagas; Salários chegam a R$ 2,3 mil

Como parte do processo de reoxigenação dentro da gestão da Prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou nesta quinta-feira (09) a nomeação do atual contador-geral do Município, Eder Galiciani, como novo secretário de Planejamento de Cuiabá. Eder assume o lugar de Zito Adrien, que ficou no comando da importante Pasta no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021.

De acordo com o prefeito, Zito permanecerá na gestão em uma nova função, onde continuará colaborando com o desenvolvimento da Capital. Nos cinco anos em que esteve à frente do Planejamento, Zito teve fundamental participação no trabalho que resultou na continua aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e também no alcance das metas do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI).

“Além de grande conhecimento da área, Zito também possui um perfil político que foi extremamente importante nesses cinco anos como secretário. Nos ajudou a garantir o equilíbrio fiscal e ainda teve uma ótima participação nas articulações que garantiram investimentos, principalmente para obras de mobilidade urbana, como os dois viadutos que construímos, e para a pavimentação de diversos bairros”, destaca o prefeito.

Segundo Emanuel, Eder Galiciani possui uma formação mais técnica, que será completamente aproveitada para que Cuiabá melhore ainda mais sua gestão fiscal. Eder tem 44 anos, é paranaense, mas vive em Cuiabá desde criança. Aqui, ganhou um Título de Cidadão Cuiabano, formou-se em Contabilidade, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e especializou-se na área de contabilidade pública, também na UFMT.

Servidor efetivo desde 1996, ele estava atuando como contador-geral do Município, mas é ainda membro do Comitê Municipal de Ajuste Fiscal, e já foi secretário-adjunto do Tesouro e Secretário de Finanças da Câmara Municipal de Cuiabá, por duas vezes. “O secretário Zito fez um excelente trabalho na questão de elaborar as peças do orçamento, desde o planejamento estratégico até a LOA e, agora, nossa missão é continuar isso de uma forma mais técnica e focada na gestão fiscal”, pontua o novo secretário.