Sine da Gente está com balcão de empregos no Residencial Coxipó

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde 14.888 profissionais da Educação já foram vacinados até esta segunda-feira (28). Os números se referem aos profissionais que atuam nas Creches, Pré Escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Superior, escolas de idiomas e a sede da Secretaria Municipal de Educação.

Até o momento, 15.997 profissionais se cadastraram no site Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar. Em relação a rede pública municipal de Ensino, o total de profissionais a serem vacinados é de 6.882 servidores entre professores, Técnicos de Desenvolvimento Infantil, Técnicos em Nutrição Escolar, Auxiliares de Serviços Gerais e outros que atuam na sede da Secretaria Municipal de Educação.

No município inteiro, incluindo a iniciativa privada, unidades federal e estadual, escolas de idiomas e profissionalizantes, calcula-se em torno de 20 mil profissionais.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado disse que com a imunização dos profissionais, após a segunda dose, a comunidade escolar estará mais segura para o retorno das atividades presenciais no formato híbrido. “Mesmo após a segunda dose, teremos que continuar com os cuidados de biossegurança, uso de máscaras faciais e outras medidas “, disse ela.

Cadastro

Para se cadastrar as pessoas devem acessar o site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher os campos obrigatórios. No caso dos profissionais da Educação devem selecionar a modalidade de Ensino no qual trabalha, no campo “Categoria relacionada” e marcar uma das opções disponíveis (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos – EJA ou ensino superior).

Após o agendamento, o sistema do site envia uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail com a confirmação da data, hora e local da vacinação.

No dia da vacinação, é necessário levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá, além do documento declaração de vínculo funcional. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado.

Em Cuiabá são cinco os polos montados para a vacinação, Senai Porto, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sesi Papa, Sesc Balneário e Assembleia Legislativa.

A partir da manhã desta terça-feira (29), o cadastro da vacinação contra a Covid-19 foi aberto para adultos de 18 a 49 anos.