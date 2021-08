Sine Estadual divulga mais de 2,5 mil vagas nesta semana em todo o Estado

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) e do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), entregou nesta terça-feira (31.08) 30 cadeiras de rodas aos pacientes de Várzea Grande. O mutirão foi realizado em parceria com o Centro Especializado em Reabilitação (CER) do município.

Também foram entregues, pelo programa Vem Ser Mais Solidário, cestas básicas aos pacientes contemplados com as cadeiras de rodas. O programa social é coordenado volutariamente pela primeira-dama Virgínia Mendes e idealizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT).

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, o objetivo da ação do Cridac é suprir as necessidades de pacientes que aguardam por uma cadeira de roda em Mato Grosso. De janeiro de 2019 a abril de 2021, a unidade realizou a entrega de mais de 1.500 cadeiras de rodas e 2.200 aparelhos auditivos aos pacientes assistidos.

“Nesta gestão, não falta recurso para aquilo que é uma necessidade da população. Cada município tem a sua responsabilidade, mas estamos ajudando as gestões municipais a fazer a entrega de cadeiras de rodas. O Governo de Mato Grosso, através do brilhante trabalho desenvolvido pelo Cridac, está adquirindo os equipamentos para suprir a necessidade dos pacientes e somando esforços aos municípios”, disse o secretário durante participação no ato de entrega dos equipamentos.

O diretor do Cridac, Luis Antônio Ferreira, enfatizou o trabalho positivo realizado pela unidade especializada e falou sobre a importância da parceria com os municípios.

“O estado de Mato Grosso é dividido em regiões e a região do Cridac Cuiabá já está com todas as demandas por cadeiras de rodas atendidas. Diante disso, o secretário Gilberto Figueiredo orientou que chamássemos os municípios também. Hoje, por exemplo, vamos atender a demanda existente no município de Várzea Grande e pretendemos fazer a mesma ação com outros municípios”, explicou.

A coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Várzea Grande, Gilsa Ribeiro, elogiou a iniciativa do Estado. “Temos uma parceria maravilhosa com o Cridac. Estamos em licitação de compra e também estão chegando cadeiras novas para Várzea Grande, mas fizemos essa parceria com o Cridac, que atende a nossa necessidade”, declarou.

Cridac transformando vidas

A paciente Naíde dos Anjos Torres, de 56 anos, relatou a sua experiência enquanto cadeirante assistida. “Eu estou há 8 anos com deficiência, fiz um AVC em 2013. Gostaria de não estar precisando de uma cadeira de rodas, mas já que preciso e dependo dela, é muito bom receber uma nova, pois a minha até quebrou. Faço fisioterapia no Cridac e essa assistência é muito importante para nós”, avaliou.

Já a senhora Jail Lourenço de Campos falou sobre a ação do Governo de Mato Grosso e do Cridac. “Essa cadeira é uma benção de Deus. Não temos condições para comprar [uma cadeira de rodas] e é um direito nosso que precisa ser respeitado. E como é importante para mim. Eu espero que [o Governo] faça não só para mim, pois mais gente precisa.”

O paciente Valdison de Arruda sofreu um acidente de trabalho há 2 anos e retirou a sua primeira cadeira de rodas durante a ação do Cridac. “Muito bom porque essa cadeira vai me possibilitar sair de casa. Vai ser muito importante para mim, possibilitará a minha reabilitação. Minha esperança de voltar a ter uma vida normal triplicou”, concluiu.