Sine MT disponibiliza mais de 1,4 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), inicia a semana com 1.418 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão em diversas áreas nas 28 unidades do Sine instaladas em Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande para o público em geral, são 138 oportunidades de emprego para as áreas de eletrotécnico, motofretista, motorista carreteiro, serralheiro, zelador, açougueiro, auxiliar de contabilidade, auxiliar de cozinha, lavador de veículos, vendedor interno e carpinteiro. Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) estão disponíveis 37 vagas para frentista, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, vigilante, operador de caixa e auxiliar de estoque.

No município de Sinop (477 km da capital) foram disponibilizadas 208 vagas, dentre elas: auxiliar de marceneiro, chapeiro, auxiliar financeiro, analista de suporte, atendente de lanchonete, Instalador de insulfilm, vendedor pracista, pedreiro, office-boy, gerente de departamento pessoal, entre outros.

Em Lucas do Rio Verde (332 km da capital) com 198 vagas nas áreas de operador de processo de produção, Esteticista, Cargueiro, Sushiman, Recepcionista secretária, Ajudante de eletricista, Auxiliar de linha de produção, contador, Engenheiro agrícola, farmacêutico, entre outros.

Entre os municípios com mais oportunidades, destaca-se Sapezal (559 km da capital) são 140 vagas de emprego. Entre as áreas ofertadas são: vigia, monitor agrícola, lavador de veículos, ajudante de carga e descarga de mercadoria, funileiro soldador, carpinteiro de obras, cozinheiro geral, técnico de enfermagem do trabalho e mecânico de manutenção de implementos agrícolas.

Outro município em destaque é Primavera do Leste (235 km da capital) são 101 vagas ofertadas nas áreas de torneiro mecânico, repositor – em supermercados, auxiliar de agricultura, instalador de antenas de televisão, estoquista, corretor de seguros, promotor de vendas, recepcionista de hotel, classificador de grãos, entre outros.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.