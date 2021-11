Sine Municipal começa semana com oferta de 554 novas vagas; Confira aqui

Em uma roda de conversa realizada na última sexta-feira (19), o novo secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência, Mário Lúcio Guimarães de Jesus, foi apresentado aos representantes dos Conselhos de Direitos como novo gestor da pasta ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

Mário é um militante na defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e pela inclusão social. Pedagogo, formado pela Federal de Mato Grosso (UFMT), o novo secretário-adjunto já ocupou diversos cargos de direção. Além de gestor da pasta do município, atua como diretor administrativo das Federações das Pestalozzi de Mato.

A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, durante o evento, disse que tem a certeza de que a pasta adjunta será bem administrada.

“Mário Lúcio já é uma pessoa conhecida por sempre lutar pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Ele vem para somar com o trabalho desenvolvido pela Assistência Social, pautada na humanização dos serviços e na excelência do atendimento à aquelas pessoas que precisam da atenção e de toda atenção do poder público. É meta da gestão atender um número cada vez maior de pessoas em situação de vulnerabilidade social”, declarou a secretária.

A mesma satisfação foi relatada pela presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Eliete de Moraes. “O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência está aberto para que possamos trabalhar juntos. Acreditamos que, após dez anos de caminhada de luta, que é possível construir e avançar no nosso lema: “Nada de nós sem nós. Sozinhos podemos até fazer, porém juntos temos a oportunidade de fazer muito mais”, acrescentou a presidente do CMDPD.

“A escolha de uma pessoa com deficiência para gerir a pasta demonstra o cuidado da gestão com esse público seleto. Estou grato por ter sido escolhido. Posso garantir, que com a experiência de luta que carrego em minha bagagem profissional, pretendo contribuir e construir políticas públicas efetivas. São com ações práticas que iremos deixar como políticas públicas enraizadas, onde, independente do governo, essas normas, direitos e deveres implementados terão continuidade”, finalizou o novo secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência, Mário Lúcio Guimarães.