Sine Municipal disponibiliza 544 vagas nesta sexta-feira (19)

O prefeito em exercício de Cuiabá, José Roberto Stopa, concorre ao selo dos programas Prefeito Amigo da Criança e do selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Na tarde desta quinta-feira (18), o gestor recebeu no Palácio Alencastro, Vania Joceli Araújo e Mara Lúcia Marques Ferreira, articuladoras dos programas no município.

“Já havíamos realizado ao prefeito Emanuel Pinheiro, o termo de adesão ao selo Unicef e ao Prefeito Amigo da Criança. São dois programas que são prioridades de atendimento às crianças e adolescentes. O selo é internacional e ele reconhece esse trabalho das políticas públicas dentro do município de Cuiabá para crianças e adolescentes nos anos de 2021 a 2024. É ga estão toda envolvida. O que o prefeito faz pelas crianças e adolescentes, quais políticas públicas? O município ganhará um guia para entregar as ações e programas e só receberá esse selo após cumprir o cronograma e metas, o município deve se organizar”, explica Vânia.

Para o prefeito Stopa, é muito importante que a Capital tenha esses dois selos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. “É a garantia de que estamos no caminho certo fazendo políticas públicas para crianças e adolescentes. E esses dois selos é um reconhecimento da nossa boa gestão e iremos tê-los com toda certeza, pois, estamos trabalhando muito para isso. Estamos dando qualidade na educação básica, fortalecemos os Conselhos Tutelares e outros”, comentou o gestor da Capital.

Prefeito Amigo da Criança