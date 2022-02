Sine Municipal disponibiliza 597 vagas nesta segunda-feira (21); veja lista

Era para ser um atendimento comum, mas, após o curativo feito, dona Maura Rafael Siqueira foi levada de cadeira de rodas para a sala de casa, onde foi surpreendida com balões, bolo, salgadinho e até chapéu de aniversário. Tudo foi preparado com muito carinho pela Equipe Multidisciplinar de Atendimento Domiciliar (Emad), do programa Melhor em Casa, para comemorar seus 70 anos de vida. “Fiquei feliz. Gostei da flor, obrigada. Gosto da equipe. Estou bem cuidada”, respondeu a idosa quando questionada sobre o que achou da surpresa e como avalia o serviço.

Ela faz aniversário no dia 19 de fevereiro, mas a comemoração junto aos profissionais de saúde, marido e filha ocorreu na manhã de sexta-feira (18), em sua casa, no bairro Parque Cuiabá. Para a filha da paciente, Elisângela Rafael Siqueira, o gesto demonstrou o amor dos profissionais. “Eu achei que eles têm muito amor! Eles vestem a camisa”, disse. Quem também ficou satisfeito foi o esposo de Maura, Vicente Machado. “Eu não esperava isso. Fiquei muito alegre muito contente. Quando minha filha falou que eles vinham dar os parabéns eu não acreditei”.

O marido conta que Maura sempre foi uma mulher ativa, trabalhava com uma marmitaria até alguns anos atrás, quando sofreu o primeiro Acidente Vascular Cerebral. Continuou trabalhando por algum tempo, mas sofreu mais dois AVCs. Em novembro, ela começou a ser atendida pelo EMAD, “Ela está estável com esse tratamento. Dá pra ver que ela se sente melhor. Tem horas que ela fica doidinha pra esperar a equipe chegar. É um serviço bem necessário e eu fico agradecido quando eles vêm aqui porque eles fazem o que a gente não pode fazer. Se não fosse essa equipe, eu não saberia o que fazer”, relata.

Conforme Elisângela, filha de dona Maura, ela descobriu o programa de atendimento em saúde para acamados quando sua mãe esteve internada com AVC na UPA de Várzea Grande, no final do ano passado. “Ela teve uma escara feia e precisava de auxílio. Procurei a unidade de saúde por indicação do pessoal da UPA. Foi muito bem recomendado, falaram que a equipe era muito boa e que podia nos dar o auxílio. E ela melhorou bastante! Sarou da escara que estava prejudicando, voltou a ficar lúcida, está conversando. Ela já sabe o dia que eles vêm e fica perguntando. Só tenho a agradecer”, afirma.

Para a enfermeira Silbene de Arruda, que compõe a equipe multiprofissional que cuida de dona Maura, é uma satisfação ver o quanto ela evoluiu bem em tão pouco tempo de tratamento e comenta da alegria de poder compartilhar momentos de celebração da vida da paciente. “Pra toda equipe é uma felicidade porque o trabalho é em conjunto. É uma participação completa porque a gente não vem aqui só fazer um curativo. Tem a humanização, a família faz a gente se sentir parte da família deles e isso é muito bom”.

Na avaliação da coordenadora do EMAD, a enfermeira Joelma Toledo, o tratamento feito no domicílio do paciente é um fator que contribui para uma recuperação mais rápida, pelo fato da pessoa contar com a presença da família e estar inserido em seu ambiente. Além disso, a iniciativa dos profissionais da saúde em promover o bem-estar emocional acelera ainda mais esse processo. “Esse cuidado, esse carinho, esse afeto também estimula a melhora do paciente, que se sente muito bem acolhido porque a equipe está ali confraternizando. É uma forma de estreitar esse laço com os familiares e os cuidadores. Nossa pretensão é fazer isso com todos os pacientes”, revela.

O coordenador de Atenção Primária da SMS, Wilson Cutas, esteve presente no aniversário surpresa da paciente Maura Siqueira e parabenizou o empenho dos servidores em proporcionar um atendimento humanizado, marca da gestão Emanuel Pinheiro, aos usuários da saúde pública municipal. “O que eu mais fico feliz é que a Secretaria Municipal de Saúde, através desse grupo de pessoas que faz a desospitalização, traz a humanização, um trabalho bem próximo da família de cada paciente. O que mais engrandece esse projeto é a proximidade, é o contato, é o dia-a-dia. Então, agradeço muito à Prefeitura por poder ofertar esse serviço. Fico imensamente feliz por ter uma equipe tão comprometida”, elogiou.

Programa Melhor em Casa

O programa oferece atendimento em saúde domiciliar a pacientes acamados, seja por alguma deficiência física ou doença, e também pacientes oncológicos ou que necessitam de cuidados paliativos e que atendam aos critérios de elegibilidade. O serviço conta com seis equipes compostas por técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, motoristas, assistente social, psicóloga e farmacêutico, que atendem as quatro regiões da zona urbana de Cuiabá.

Para ter acesso ao programa, o cuidador deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da residência do paciente acamado para preencher o formulário de solicitação de atendimento. Em seguida, é feita uma visita de avaliação pela equipe do programa, ocasião em que é verificado se o paciente é elegível ou não para ser atendido no programa, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.