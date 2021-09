Sine Municipal oferta mais de 100 vagas para auxiliar de produção em frigorífico sem comprovação de experiência

A Policlínica do Pedra 90 realizou nesta quinta-feira (16) um evento alusivo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, celebrado em 17 de setembro. A data, criada pela Organização Mundial de Saúde, tem o objetivo de conscientizar profissionais de saúde, órgãos governamentais, gestores, pacientes e população em geral sobre a importância da implantação das práticas de segurança dentro das unidades de saúde. Estas práticas de segurança auxiliam na diminuição de riscos e danos aos pacientes e, consequentemente, no aumento da qualidade dos serviços prestados nas unidades de saúde.

No ano passado, foi criado dentro das unidades de Atenção Secundária os Núcleos de Segurança ao Paciente, para orientar sobre a segurança do paciente durante assistência, procedimentos, eventos adversos, entre outras atividades. “O núcleo também faz as notificações, acompanha os estudos de caso junto com a equipe técnica dentro de unidades hospitalares. Poucos locais já implantaram o núcleo de segurança na Atenção Secundária. A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá está inovando com essa implantação. Os núcleos em todas as unidades da Secundária foram implantados há 1 ano e 8 meses, nasceram junto com a pandemia. Começamos trabalhando com as orientações, protocolos e ações voltadas para o Covid nas unidades. Agora estamos tomando um novo rumo, porque a pandemia diminuiu. O evento foi realizado para mostrar que esse núcleo existe dentro das UPAs e Policlínicas e que ele foi criado para fazer as ações voltadas aos outros agravos também”, explicou Regina Greyce, coordenadora do núcleo de segurança ao paciente.

A responsável técnica do núcleo de segurança ao paciente da Policlínica do Pedra 90, Sorrayle de Araújo descreveu o trabalho realizado na unidade. “Realizamos palestras com servidores e com pacientes, educação continuada, orientações, rodas de conversa, notificação de eventos adversos, enfim, trabalhamos em prol de melhorar o atendimento. O núcleo não tem o objetivo fiscalizar e nem de punir funcionários, estamos aqui para orientar e consertar possíveis erros que possam acontecer e melhorar cada vez mais. Fazemos ainda controle de medicações, orientamos na aplicação, paramentação e desparamentação com EPIs, observamos se os funcionários estão usando tudo corretamente. Também orientamos em relação à sedação, entubação, identificação de paciente, acidente de trabalho, entre outras coisas” comentou Sorrayle.

Ederson Matos, coordenador da Policlínica do Pedra 90, foi só elogios ao núcleo. “O núcleo de segurança do paciente vem prestando um excelente trabalho aqui na unidade, visando a qualidade de saúde para o paciente. Só temos a agradecer toda a equipe, que abraçou o projeto e está muito engajada. Temos uma equipe coesa e unida e precisamos continuar assim para entregarmos uma saúde humanizada para a população. Juntos somos mais fortes”, concluiu o coordenador.