Sinfra aplica sinalização viária na trincheira do Tijucal nesta terça-feira (22); trânsito será interditado a partir das 19h

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) interdita, a partir das 19h desta terça-feira (22.12), o trânsito de veículos em alguns pontos das pistas inferiores da trincheira do Complexo Viário do Tijucal, em Cuiabá, para conclusão dos serviços de restauração no local.

Serão executadas as intervenções finais e a sinalização viária horizontal, cujos serviços fazem parte do projeto de restauração do asfalto e melhorias de infraestrutura executadas na trincheira. A previsão é que os serviços sejam finalizados em até dois dias e a obra seja definitivamente concluída.

Para garantir a segurança da equipe de engenharia no local, dos motoristas e usuários que trafegam pela via, a Sinfra já solicitou o apoio dos agentes de fiscalização de trânsito de Cuiabá para auxiliar no controle do tráfego nos pontos onde serão necessários.

Vale ressaltar que não será afetado pela execução dos serviços o trânsito pelas alças laterais da trincheira e pelo viaduto do Complexo Viário, que segue normalmente. De todo modo, a Sinfra orienta que motoristas e usuários que trafegam pela via tenham atenção e cautela ao passar pelo trecho em obras, a fim de evitar acidentes, problemas e transtornos.

A trincheira do Complexo Viário do Tijucal possui 740 metros de extensão e interliga a BR-364 até a Avenida Archimedes Pereira Lima, na Capital. O valor investido na execução da restauração faz parte do contrato firmado em 2012 para obras na trincheira, na ordem de R$ 32,9 milhões, de modo que o Estado não terá custos adicionais com a realização dessas melhorias de infraestrutura.