Sistema CNA doa concentradores de oxigênio para pacientes no Amazonas

Com produção consorciada com grãos e pecuária, os ganhos já chegam a 1,3 kg por animal/dia.

Resultados acima da média. Assim, o produtor rural de Tacuru, Roger Bolsoni, define o desempenho de sua propriedade desde quando implementou o sistema integrado de produção com grãos e pecuária. Com acompanhamento da Assistência Técnica e Gerencial em Bovinocultura de Corte, os ganhos já passam de 1,3 kg por animal/dia. Este o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

“Resolvemos fazer uma área de integração com lavoura e pecuária, e com orientação do Senar/MS conseguimos resultados expressivos. Então, também o pequeno produtor, que quer fazer um trabalho diferenciado na propriedade e investir um pouco mais em termos de adubação, correção do solo, pode obter ganhos, aumento de produtividade, sem precisar adquirir novas áreas”, avalia.

Em pouco tempo, os resultados já aparecem no peso dos animais. “Fazemos um acompanhamento de peso diário. De mês em mês, passamos eles na balança e notamos um ganho de peso de 1,2 kg a 1,3 kg por dia, dos animais suplementados. Os que estão a pasto também estão com ganho de peso superior à média do estado e até do país, acima de 1 kg, e isso é fantástico”, relata.

Com desempenho muito além das expectativas, Roger recomenda a Assistência Técnica e Gerencial a outros produtores, pois muitos, segundo ele, sentem uma necessidade maior da presença de um técnico, um veterinário ou agrônomo na propriedade.

“O Senar vem fazendo um trabalho muito importante para fortalecer a relação com o pequeno produtor. Quem tem alguma dificuldade, pode procurar o sindicato do seu município, que também é um grande parceiro do Senar. Pode solicitar esse auxílio, que todos os envolvidos estão à disposição para ajudar da melhor forma possível”, indica. “Estamos satisfeitos e esperamos, a cada dia, que venham mais novidades a serem implementadas na propriedade”.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu