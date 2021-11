Sistema CNA/Senar analisa cinco anos da Lei da Integração

Quarta é dia de feira no estacionamento frontal do Shopping Estação Cuiabá que já virou ponto de encontro entre consumidores e produtores rurais. As pessoas estão aproveitando o passeio no shopping para comprar frutas, verduras e legumes na Feira Natural do Campo e vice-versa, ou seja, outros preferem fazer as compras na feira e depois dar uma volta no shopping.

Com o objetivo de orientar os produtores na nova etapa da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) que é a comercialização dos produtos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Shopping Estação Cuiabá e diversos outros parceiros realizam a Feira Natural do Campo.

Ofertando seus produtos na feira são 20 produtores de municípios próximos de Cuiabá, mas já são 200 cadastrados para participar da feira. A cada semana há novidades e tendas repletas de frutas, verduras, legumes, hortaliças, flores, salames, mel e até mesmo artesanato, entre diversos outros produtos.

E mais que isso, também tem pipoca, algodão doce, música e comida de empresas que além de ofertar o produto dentro do shopping também oferecem suas “delícias” no espaço de alimentação da feira. E ninguém melhor que o consumidor para opinar sobre este evento que tem acontecido nas últimas três quartas-feiras.

COM A PALAVRA O CONSUMIDOR:

Beatriz Regina e Franco João Franco de Oliveira – “Viemos à feira a convite de uma amiga. Ao comparar com os preços praticados nos mercados, o que encontramos na Feira Natural do Campo estão mais em conta. Isso sem falar nos produtos naturais. Na próxima semana estaremos aqui novamente”.

Fernando e Francisca Fernandes – “Estávamos passando e decidimos conferir as novidades. Nós achamos muito prático esta feira com produtos naturais bem em frente ao shopping. Conseguimos fazer várias coisas em um mesmo lugar. Parabéns para o Senar-MT por dar esta oportunidade aos produtores”.

Douglas Vieira – “Com o preço do combustível do jeito que está, vir ao mesmo lugar e conseguir fazer várias coisas é prático e econômico. Comprei presente, fui à farmácia, ao Detran e fiz a feira da semana. Comprei produtos de qualidade e achei tudo muito barato”.

Rute Gonçalina de Oliveira, Juliana Martins da Rocha, Sueli Martins – todas da mesma família já se programaram para fazer as compras toda quarta-feira no Shopping Estação – “Gostamos muito de poder comprar o produto direto do produtor. Preços ótimos se comparado aos supermercados. E o melhor de tudo fica no nosso caminho de casa”, diz Sueli Martins.

Amanda Zimmer – é curitibana e chegou em Cuiabá faz apenas três meses – “Vi a propaganda no instagram já combinei com uma amiga de vir. Eu gosto de feira e queria conhecer. Moro aqui por perto e fiquei bem satisfeita com minhas compras”.

Késia Leandro Rodrigues – “Fiquei sabendo desta feira pelo Instagram e vim conferir os preços e a qualidade dos produtos. Gosto de eventos ao ar livre. Achei a iniciativa de juntar shopping e feira muito interessante”.

Mario Almeida Arruda – “Eu gostei da diversidade. Já comprei mudas de plantas, queijos, salames, mel, frutas e verduras. Produtos de qualidade e fresquinhos”.

Programação:

Novembro

Quarta-feira – 10.11

Quarta-feira – 17.11

Dezembro

Quarta-feira – 01.12

Quarta-feira – 08.12