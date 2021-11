Sistema CNA/Senar discute integração lavoura-pecuária-floresta em pequenas propriedades

Você sabia que dá para criar peixes e plantas em um mesmo sistema de produção? Essa técnica é chamada de Aquaponia, um sistema inovador que trabalha com dois tipos de produtos simultâneos: peixes e hortaliças, podendo ser implantado desde pequenos, médios e grandes sistemas de cultivo de produção. A palavra “aquaponia” vem da combinação entre “aquicultura” (produção de organismos aquáticos) e “hidroponia” (produção de plantas sem uso de solo).

Esse tipo de sistema, de uma maneira bem simples, funciona na integração da criação de animais aquáticos produzidos em alta concentração, cujos excrementos (fezes, gás carbônico e amônia) e resíduos (restos de ração, escamas, peixes mortos e algas) servirão de alimento para microrganismos (bactérias do filtro biológico), os quais transformarão essa matéria orgânica, tóxica para os animais aquáticos em nutrientes para as plantas. A água circula por todo o sistema, proporcionando o desenvolvimento de ambas as culturas simultaneamente, de modo sustentável. Assim, o produtor que se utiliza da aquaponia produz hortaliças ao mesmo tempo em que cria peixes, o que também representa redução de custos.

Para quem quer aprender mais sobre a técnica, o curso do SENAR-SP, criado em 2019, mostra como esse processo funciona na teoria e na prática. O curso ensina detalhadamente como montar a estrutura do sistema (tanques para os peixes, filtros, bancada hidropônica etc.), como manejar o sistema (plantio das mudas de hortaliças, alimentação dos peixes) e muito mais.

Consultora e instrutora do SENAR-SP, Jussara Sutani trabalha com aquaponia desde 2016 e hoje é proprietária da empresa Aquaponia Aquanature, em sociedade com Nathalia Cruz. Formada em Fisioterapia, resolveu investir na técnica depois de ver uma matéria sobre o assunto em um programa de TV. Hoje, a empresa localizada no município de Araraquara, oferece consultoria à distância, implanta os sistemas aquapônicos em residências e plantas de produção, e fornece os produtos e equipamentos necessários para quem quer empregar a técnica, seja em pequena ou grande escala.

Vista por muitos como uma técnica alternativa para cultivo de plantas e criação de peixes, a aquaponia ganha mais e mais adeptos nos últimos tempos. Seja para produzir alimentos para consumo próprio ou para a comercialização. Como se trata de uma prática ainda pouco difundida em grande escala, tem muito a crescer e oferece forte potencial de expansão.

Para começar nessa técnica não é necessário ser um grande produtor. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural da sua região para se informar sobre a disponibilidade dos cursos.

Outras informações acesse o Portal FAESP/SENAR-SP