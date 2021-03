Sistema CNA/Senar participa do Foodtech Hub Brasil

Brasília (17/03/2021) – O coordenador de Inovação do Sistema CNA/Senar, Matheus Ferreira, participou, na quarta (17), do evento online FoodTech Hub Brasil, com uma palestra sobre o tema “Educação do agricultor como pilar fundamental da transformação do sistema alimentar no Brasil”.

O FoodTech Expo II é um evento internacional, considerado uma das maiores exposições virtuais de foodtechs startups da América Latina. Na edição desse ano recebeu palestrantes da área de pesquisa, indústria de alimentos e de startups foodtechs do Brasil e do exterior durante três dias.

Matheus Ferreira apresentou as iniciativas que o Sistema desenvolve para levar as transformações tecnológicas ao produtor rural no campo, como as capacitações e a Assistência Técnica e Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

“A educação leva em consideração conhecimento e competência. Só fazem sentido se forem aplicados e influenciarem os sistemas de produção. Amadurecemos as metodologias do Senar e percebemos como o conhecimento aplicado gerou resultados na propriedade rural”, afirmou.

Segundo Ferreira, o Brasil é uma potência em pesquisa agropecuária no mundo e a consequência dessa pesquisa proporcionou a transformação das propriedades rurais graças à abertura do produtor rural à inovação.

O coordenador argumentou que existem diversos desafios para transformar o sistema alimentar no Brasil, que passam pela profissionalização, comunicação clara e quebra de paradigma.

“O produtor rural precisa enxergar a sua propriedade como uma empresa, e receber do movimento Foodtech uma comunicação tangível, para que visualize na produção de novos ingredientes e de proteínas alternativas uma nova oportunidade de negócio.”

Ele ressaltou que os caminhos para a capacitação desse produtor passam por educação e sustentabilidade, integração entre gerações, inovação no centro da propriedade e fazer o “feijão com arroz bem feito”.

Ferreira destacou outros projetos do Senar como a Assistência Técnica e Gerencial para atender nichos como o mercado de feijão e pulses, a Rede de Inovação para o Agronegócio (AgroUp), CNA Jovem e o Produtor do Futuro.

“O evento tem total convergência com o que esperamos para identificar quem será o produtor rural do futuro.”

Matheus Ferreira colocou o Sistema CNA/Senar à disposição do movimento Foodtech para fazer a ponte com o produtor e capacitá-lo para esse nicho de mercado que está ser abrindo.

