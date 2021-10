Sistema CNA/Senar participa do lançamento do Plano ABC+

Há 35 anos a família Mareto iniciou a produção de leite em sua propriedade rural, em Conceição do Castelo (ES). Hoje são a única propriedade do Espírito Santo com certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento livre de brucelose e tuberculose.

Com muita dedicação e esforço, além do apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faes), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) e do Sindicato Rural do município, a família se desenvolveu na pecuária leiteira, aumentando sua produção inicial de 16 litros por dia para 600 litros, atualmente.

“Conseguimos produzir um leite tipo A, diferenciado pela sua qualidade, por isso alcançamos um preço de venda melhor. Desde 2018 mudamos o sistema para ordenha canalizada, fizemos um celeiro de fosso e outras melhorias com a intenção de passar a produzir mil litros de leite por dia”, disse o produtor rural Sergio Mareto.

Outro diferencial da propriedade de Mareto é o sistema de confinamento, em que o gado não vai a pasto. “Com o auxílio de um médico veterinário, controlamos as doenças, especialmente a mastite”, revelou.

Sergio foi presidente do Sindicato Rural de Conceição do Castelo e acompanhou a criação do Senar-ES. Ele mobilizou diversos treinamentos da instituição em sua região, para favorecer outros produtores rurais que desejavam se profissionalizar em áreas como qualidade do leite, formação de pastagem, criação de novilhos, entre outros.

O Senar-ES oferece várias capacitações na área da pecuária de leite: Manejo de Rebanho, Qualidade do Leite, Ordenha Mecânica, Casqueamento de Bovinos, Vaqueiro e Produção de Derivados do Leite. Além disso, possui a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) com técnicos de campo que visitam as propriedades rurais para auxiliá-las a obter mais lucro e produtividade.

Para participar dos treinamentos e da ATeG, basta procurar o Sindicato Patronal Rural do seu município. Acesse: www.faes.org.br/sindicatos-rurais.