Sistema CNA/Senar recebe inscrições para o Prêmio Brasil Artesanal 2021 – Chocolate

Brasília (10/06/2021) – O Sistema CNA/Senar está com as inscrições abertas para o “Prêmio Brasil Artesanal 2021 – Chocolate”, uma parceria com o Centro de Inovação do Cacau (CIC) e com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) para reconhecer os melhores chocolates artesanais do país.

Para se inscrever, os produtores de chocolates ou agroindústrias artesanais devem estar cadastrados no Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA/Senar até o dia 28 de junho de 2021.

Acesse o formulário no link: https://www.cnabrasil.org.br/artesanaisetradicionais/

Os candidatos deverão enviar amostra de 300 gramas do produto na forma de gotas com teores sólidos de cacau de 70% até o dia 28 de junho. As amostras serão submetidas a um processo de avaliação de acordo com os critérios exigidos no regulamento do prêmio.

No link https://www.cnabrasil.org.br/e… é possível encontrar o regulamento com as informações e também fazer a inscrição para participar do prêmio.

Os sete chocolates artesanais mais bem avaliados pelos especialistas serão submetidos à degustação de um júri.

O produtor ou agroindústria do chocolate artesanal mais votado receberá R$ 6.000 e certificado do “Prêmio Brasil Artesanal 2021 – Chocolate”. O segundo colocado receberá certificado e R$ 4.000. O terceiro, quarto e quinto colocados receberão certificado de participação e R$ 2.500, R$ 1.500 e R$ 1.000, respectivamente. Já os sexto e sétimo lugares receberão certificados de participação.

O “Prêmio Brasil Artesanal 2021 – Chocolate” tem apoio do Programa Compre do Pequeno do Sebrae.

Edições anteriores – Essa é a terceira edição do Prêmio Brasil Artesanal. Criado em 2019, a primeira edição reconheceu os cinco melhores chocolates artesanais do Brasil produzidos por mulheres. As três produtoras de chocolate vencedoras foram premiadas durante o 4º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, em São Paulo.

Em 2020, o Sistema CNA/Senar premiou “Prêmio Brasil Artesanal 2020 – Charcutaria”, com o objetivo de reconhecer os produtores dos melhores salames artesanais do Brasil.

