Sistema de avaliação patrimonial da Unemat é apresentado ao Estado

O Nota MT já distribuiu quase R$ 600 mil para entidades sociais que atuam em Mato Grosso. O trabalho social realizado pelo programa, que foi instituído pelo Governo de Mato Grosso para incentivar os contribuintes a pedir o CPF na nota fiscal, já beneficiou 121 instituições sociais que foram indicadas pelos contribuintes premiados em todos os sorteios já realizados desde junho deste ano.

Somente no sorteio realizado nesta quinta-feira (13.12) foram beneficiadas 106 entidades de diversos municípios do Estado. No dia 19 de dezembro ocorrerá a última premiação do ano, Especial de Natal, quando serão sorteados cinco prêmios de R$ 50 mil. A secretária de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), Rosamaria Carvalho, destacou a importância da premiação distribuída as entidades, que estão cadastradas junto a Pasta.

“Para participar do Nota MT é preciso que a entidade se cadastre na Setasc. Além de concorrer no programa, também poderá participar das ações realizadas pela Secretaria. Os contribuintes escolhem a entidade que desejam contemplar. Caso seja premiado, a entidade receberá 20% do valor do prêmio”, explicou. No total, há 157 entidades cadastradas.

Meta

A meta do Programa Nota MT é que até o final do ano o valor de distribuição alcance 1,5 milhão, com 250 mil cadastros. De acordo com o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, o programa já tem 206 mil pessoas cadastradas. “O engajamento é muito importante para fazer a difusão da disseminação da conscientização da necessidade de se cadastrar e pedir a nota fiscal, para que esta se reverta em as ações tão nobres que ajudam o próximo”.

Cadastro das entidades

Para participar do programa, as entidades precisam estar cadastradas no banco de dados da Setasc. Este cadastro também permitirá as entidades acesso a outros projetos, programas do governo, doação de produtos, entre outros. No cadastro, as entidades precisam informar os nomes dos presidentes ou responsáveis, telefones, e-mails e público-alvo, como instituições que atendam majoritariamente pessoas em vulnerabilidade social, indígenas e quilombolas, por exemplo.

As instituições e/ou associações interessadas em fazer parte do banco de dados, ou atualizar informações, devem mandar um e-mail para o endereço: gabinetesac@setasc.mt.gov.br/ colocar no título “Atualização Cadastral – Nome da entidade” ou acessar a página virtual da Setasc.

Outras duas opções: ligar no telefone (65) 3613-4705 ou ainda procurar a Secretaria, no setor Cidadania e Inclusão Socioprodutiva, e atualizar pessoalmente. O endereço da Setasc é Rua Júlio Domingos de Campos, nº 100, Centro Político Administrativo (CPA), em Cuiabá.