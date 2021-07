Sistema de gestão de energia do TCE-MT passa por auditoria da ABNT

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou regulares, na sessão ordinária remota desta quarta-feira (14), as contas prestadas pela Federação Mato-grossense de Futebol em tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

O processo foi instaurado para verificar suposta irregularidade na prestação de contas do termo de convênio firmado em 2011, por meio do qual foi repassado R$ 150 mil para a entidade federativa adquirir uniformes para equipe de futebol participante do 5° campeonato estadual de seleções amadoras.

Relator da tomada de contas, o auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Carlos Pereira, após análise do autos, concordou com a equipe técnica do TCE-MT e com o Ministério Público de Contas (MPC) no sentido de afastar a ocorrência de danos, uma vez que restou comprovado, com documentos e vídeos, o cumprimento do objeto do convênio.

“Por outro lado, remanesceu a irregularidade formal na prestação de contas, porque não teve justificativa dos custos do material nem comprovação de cotação de preço, conforme exigia o convênio. Destaco que a impropriedade não causou dano ou prejudicou a execução dos prazos dos programas da administração”, sustentou.

Frente ao exposto, Luiz Carlos Pereira votou por declarar regulares as contas prestadas pela Federação, com determinações legais e aplicação de multa apenas em desfavor da entidade federativa, sendo seguido por unanimidade do Pleno.

